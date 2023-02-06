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ТАСС

Экс-разведчик США считает, что администрация Байдена готовится к поражению Украины

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

По мнению Скотта Риттера, Вашингтону надо показать, что он делает все возможное, чтобы дать Киеву шанс на победу

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация США, поставляя вооружения Украине, после поражения Киева заявит, что делала все возможное для предотвращения этого сценария. Такое мнение выразил отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста Dialogue Words.

"Сейчас [США] сталкиваются с проблемой. Как вы продолжите направлять технику украинским военным, зная, что они не смогут выиграть? Все признают, что украинцы проиграли, - считает Риттер. - По политическим причинам США надо предстать таким образом, что они делают все возможное, чтобы дать Украине шанс на победу. Потому что они знают, что Украина проиграет".

"Президент США Джо Байден знает, что этой администрации придется отвечать на очень сложные вопросы о том, как Россия выиграла. Они хотят быть уверены, что когда это время придет, они смогут сказать, что делали все, о чем [Украина] просила, включая танки", - отметил эксперт.

Власти США 25 января объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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