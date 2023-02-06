СМИ: США сбили китайский аэростат

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей.

AP: военные США сбили китайский аэростат, началась операция по сбору обломков

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. Американские военные сбили у побережья США принадлежащий КНР аэростат, передает Associated Press.

По информации агентства, сейчас идет операция по сбору обломков.

Американские СМИ ранее сообщили, что вблизи города Шарлотт в Северной Каролине в субботу был замечен китайский аэростат. Глава Белого дома Джо Байден пообещал "разобраться" с ситуацией.

Власти США выразили надежду на то, что аппарат удастся найти и изучить, добавляет телеканал "360".

Ранее радио Sputnik сообщило, что еще один китайский аэростат был замечен над Латинской Америкой.