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В США запланировали запуск спутников-шпионов

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Спутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

Федеральная комиссия по связи США запланировала тестовые пуски двух спутников-разведчиков Jackal («Шакал»), предназначенные для ведения военных действий из космоса. Об этом сообщает Wired.

По информации издания, на низкую околоземную орбиту будут выведены два космических аппарата орбитального преследования. Они будут запущены ракетой компании SpaceX. Отмечается, что созданные спутники не собираются оснащать пушками, боеголовками и лазерными бластерами.

Во время тестового запуска аппараты будут следить друг за другом в радиусе несколько сотен метров друг от друга. Спутники будут оснащены рулевыми двигателями, радарами и мультиспектральными камерами. Как пишет журнал, армию США собираются снабдить тысячами таких аппаратов в случае успеха запуска.

Ранее сообщалось, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Компании
SpaceX
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