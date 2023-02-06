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ТАСС

Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Замглавы Совета безопасности России предупредил, что такое решение может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Решение Киева атаковать Крым, если оно будет принято, может привести к эскалации конфликта и применению Москвой любого оружия, предупредил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Международное право уважает волю людей", - написал он на своей странице в Twitter в субботу, указав, что Крым - российский регион.

"Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - подчеркнул Медведев. И руководству Киева, считает он, стоит понимать, что такие действия будут встречены Россией "неотвратимым возмездием с применением любого оружия".

Политик написал пост на английском языке.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать полуостров частью РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
06.02.2023 14:09
Вот не понятно, а за удары по другим нашим пограничным областям не требуют возмездия?
Почему именно Крым выпячивать?
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