TAC: Запад ведет мир к катастрофе

Премьер Венгрии Орбан и президент Хорватии Миланович осуждают Запад за то, что он уже фактически вступил в войну с Россией и ведет мир к катастрофе. Американский публицист Дреер рассказывает о недавней встрече Орбана с мировыми политиками и журналистами, на которой тот сказал, что дело идет к полному разрушению Украины.

Род Дреер

Премьер-министр Венгрии и президент Хорватии предупреждают, что Запад идет к катастрофе.

Политолог Глэдден Паппин на прошлой неделе присутствовал на встрече группы журналистов и международных экспертов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представляет подробный аналитический отчет о ней. Этот материал показывает, насколько утонченным мыслителем является Орбан. Вот некоторые выдержки:

"Настоящая проблема, — сказал нам премьер-министр Орбан, — заключается в том, что нет никого, кто стал бы возражать против господствующего мнения, а именно против общепринятой точки зрения, согласно которой к военному конфликту следует подходить как к вопросу о том, чтобы быть на правильной стороне истории". Запад оказался в ловушке между представлением о том, что быть на правильной стороне истории – значит материально поддерживать Украину, и реальностью, состоящей в том, что такая поддержка сопряжена с риском. Этот анализ был контекстом для вывода премьер-министра о том, что "следовательно, мы" — то есть основные западные игроки, точку зрения которых он излагал, а не сама Венгрия — "все больше и больше вовлекаемся в войну".

Совершенно очевидно, что больше всего тяготило премьер-министра отсутствие эвристики, то есть "момента открытия нового" для выбора между, если хотите, всемирно-историческим подходом к материальной поддержке Украины и подходом к ней с поправкой на риск. Является ли прямая поддержка Украины всемирно-историческим императивом (если это так, то почему бы и не пойти в ней до конца?), или риск неконтролируемой эскалации требует прежде всего осторожности? Конкретный вывод Орбана заключался в том, что, поскольку ни один из западных игроков не стремится оценить ситуацию в целом или рискнуть выбрать один ответ, "ситуация становится все хуже и хуже". Его замечание никоим образом не было заявлением о том, что Запад находится в состоянии войны как таковом, per se. Скорее, это было сожаление о том, что Запад в течение последнего года из-за своего "пошагового" подхода "вмешивается в конфликт все больше и больше", когда грандиозная риторика о столкновении между демократическими и авторитарными режимами на самом деле становится первичной в смысле ненужных Западу, но все более опасных для него обязательств.

Моя интерпретация лишь немного отличается от заключений Паппина. Согласно моим заметкам, Орбан действительно говорил, что Запад де-факто находится в состоянии войны с Россией, и он совершенно точно считает, что это ужасно. И, насколько я припоминаю, Орбан сказал это в контексте предупреждения западных союзников Венгрии о том, что здесь они играют в очень опасную игру. Другими словами, я понял, что Орбан говорил о том, что лица, принимающие решения в других западных странах, обманывают себя относительно того, что на самом деле они делают на Украине И подвергают всех нас угрозе возникновения гораздо более широкого конфликта. Подробнее об этом:

Таким образом, Запад достиг своего рода стратегического паралича (мой термин, пытающийся отразить мысль Орбана): он не стремится к немедленному прекращению огня, поскольку это не выдержало бы теста на всемирно-историческую важность. Но он не стремится и к немедленной или полной победе, поскольку это грозит ядерной войной. Когда его спросили, какой должна быть реакция на конфликт, Орбан без колебаний ответил, как будто отчеканил аксиому: "Если мы хотим мира, то сначала мы должны убедить обе стороны в необходимости прекращения огня".

Мне это кажется правильным. Наши лидеры со своей риторикой делают все менее и менее возможным завершение этого чрезвычайно рискованного конфликта путем переговоров. В этом и заключается идиотизм постоянных ссылок в американских СМИ и выступлениях некоторых американских политиков на Мюнхен 1938 года. Если мирные переговоры в наше время описываются так же, как "глупость Чемберлена с его замирением с Гитлером", то любые попытки остановить украинский конфликт перед дальнейшим кровопролитием, эскалацией военных действий или, не дай бог, обменом ядерными ударами становятся политически невозможными. И чьим интересам это служит? Не американским. И не западным.

Еще один отрывок из статьи Паппина, потому что он немного противоречит моему собственному описанию произошедшего события:

Именно в этот момент премьер-министр представил свое впечатление о взглядах России. Во-первых, русские считают, что время на их стороне. И во-вторых, они исходят из того, что им нужен буфер между собой и НАТО. В сочетании с поэтапным подходом Запада эта совершенно отличная от западной точка зрения России также снижает вероятность немедленного прекращения конфликта. Именно в этом контексте Орбан описал свое мнение о взглядах России на Украину. По его словам, главная цель россиян — удержать НАТО подальше от российской границы и, "если это невозможно, то создать Афганистан между Россией и украинской границей". Вопреки некоторым первоначальным впечатлениям, премьер-министр не отождествлял Украину с Афганистаном, а сказал, что Россия просто создает разрушенную "зону безопасности".

Я понял Орбана так, что Россия превратила Украину в Афганистан, в том смысле, что создала на большей части страны неуправляемый, хаотичный беспорядок ради организации разрушенной "зоны безопасности" между Россией и странами НАТО. Если цитата Паппина верна — а она может быть верной, то, к сожалению, мои заметки не дают разъяснений – и это значимая разница. Стратегически логично, что если Россия не сможет завоевать Украину, она попытается разрушить ее до такой степени, что та станет бесполезной в качестве союзника по НАТО. (Я не говорю, что это имел в виду Орбан, я говорю о своей точке зрения.) Сначала проукраинские западные интеллектуалы и политики говорят о вступлении Украины в НАТО, как это сделал в 2008 году тогдашний президент Джордж Буш, а теперь они осуждают за разорение этой страдающей страны Россией, которая, конечно не может смириться с таким исходом.

В любом случае, прочитайте все это. Вы также можете ознакомиться со статьей Никколо Сольдо о том, что в последнее время говорил о войне левый хорватский президент Зоран (Зоки) Миланович. Вот выдержка:

С самого начала этого конфликта Миланович отстаивал две идеи: 1) это не наша (Хорватии) война и б) Россия так или иначе победит, поскольку для них это экзистенциальный конфликт, в отличие от Запада. Президентство в Хорватии почти полностью носит церемониальный характер, за исключением того факта, что этот пост занимает главнокомандующий хорватскими вооруженными силами. Исполнительная власть принадлежит премьер-министру, которым в настоящее время является фаворит Брюсселя Андрей Пленкович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество (HDZ). В отличие от Милановича, Пленкович решил не раскачивать лодку в вопросе военного конфликта на Украине, твердо придерживаясь генеральной линии, исходящей из Брюсселя.

Со своей стороны, Миланович постоянно высовывался со своими различными заявлениями в средствах массовой информации, возможно, полагая, что почти полностью церемониальная роль дает ему возможность делать это. Подробнее об этом ниже.

На прошлой неделе Зоки разозлил сторонников Украины не только тем, что заявил, что Запад (читай: США и Великобритания) уже много лет провоцирует Россию, но и тем, что Косово было украдено у Сербии! Сейчас я переведу его слова из нескольких источников в хорватских СМИ.

Index (и другие):

Мы не можем и не будем втянуты в полное подчинение иностранным интересам, на которые мы не имеем никакого влияния. Я вижу, что глава НАТО находится в Южной Корее и Японии. Я знаю этого человека уже двадцать лет, и он не представляет там ни меня, ни мою страну. Та часть мира не имеет ничего общего с НАТО, но находится по соседству с Китаем. Там происходят вещи, в которых мы не имеем права голоса (да нас все равно никто и не спрашивает), но которые могут довольно быстро втянуть нас в какие-то глубокие обязательства.

Мы полностью зависим от чужих амбиций и планов, и не только в отношении Украины.

Миланович продолжает:

Некоторые в Европарламенте обсуждают расчленение России — это совершенно, даже до дикости неуместно. Даже мы и сербы никогда так не ненавидели друг друга! Это безумие, от которого лучше держаться подальше, иначе вы тоже попадете в него.

Еще:

Какова цель этого военного конфликта? Против ядерной державы, воюющей в другой стране? Есть ли вообще способ победить такую страну обычными вооружениями? Кто будет расплачивается за это? Европа. А США платят меньше всех.

Русские? Это их Мексика… или Канада, если хотите. Это реально и опасно.

…………

С 2014 по 2022 год мы наблюдаем, как Запад провоцирует Россию на военные действия. И вот они начались. Спустя почти год мы сейчас говорим об отправке туда танков. В этом году на Украину не пойдет ни один американский танк. Мы же пошлем все немецкие танки, и их постигнет та же участь, что и присланных ранее. Польский депутат требует раздела России, но Россия не нападала на Польшу и не будет, так как недостаточно сильна для этого.

То, что мы, Запад, делаем, коллективно аморально. Немецкие танки только еще больше сплотят Россию и ее народы... и Китай тоже. Моя задача состоит в том, чтобы мы избежали этого, чтобы мы не стали цирком пуделей. Любое участие в таком конфликте было бы смертельно опасным. Вы думаете, я русский агент? Не я передал "Агрокор" (крупнейшую компанию Хорватии) русским (этот контракт подписал нынешний премьер и любимец Брюсселя Пленкович).

Прочитайте все это. Однако эта статья может быть платной. Я-то являюсь подписчиком Никколо Сольдо, и вы тоже должны им быть.

Я не просматриваю здесь никаких американских электронных СМИ, поэтому я не знаю, каков дискурс об украинском конфликте на нашем телевидении и радио (кроме клипов Такера Карлсона, которые я ловлю в Интернете). Я читаю основные печатные новостные агентства на их веб-сайтах, и хотя я не могу видеть все, у меня сложилось впечатление, что американцы очень мало что понимают из репортажей и комментариев об украинском конфликте. Я также не знаю, сколько подобного анализа и перспективного видения европейцы получают в своих СМИ. Это все провоенный ура-патриотизм? Если у меня есть читатели этого блога в континентальной Европе, пожалуйста, дайте мне знать, каково освещение войны и какие комментарии есть в ваших СМИ. Напишите мне по адресу rod - собака - amconmag - точка - com. Для меня невероятно, просто невероятно, что возглавляемый США западный альянс неуклонно приближается ко все более вероятной перспективе прямого военного столкновения с Россией, обладающей ядерным оружием, и практически не предпринимает антивоенных усилий. Вероятно, это происходит потому, что либералы и прогрессивисты наконец-то нашли войну, которую они полюбили.

Я не могу не повторять этого снова и снова: я помню 2002 год и то, как мы все говорили о грядущей войне в Ираке. Тогда было больше дебатов и дискуссий, хотя многие из нас — да, и я был на этой стороне, к моему стыду и последующему сожалению — не хотели слушать никого, кто предостерегал нас от войны. Не слушали Папу Иоанна Павла II. Не слушали Патрика Бьюкенена. И уж конечно не слушали никого из левых. И посмотрите, что потом произошло. То, что сейчас происходит между Россией и Западом из-за Украины, неизмеримо более серьезно.

Чего я также не могу понять, так это того, почему такие крупные страны, как Индия, Китай и Бразилия, не используют Организацию Объединенных Наций для начала переговоров о прекращении огня на Украине. Действительно ли в интересах Китая, чтобы это продолжалось? Для чего же тогда вообще нужна эта Организация Объединенных Наций?

Комментарии читателей The American Conservative:

Fran Macadam

Буферная зона — это восточная Украина. И это не Россия нападала там на людей. Украинское правительство, созданное США после переворота, борется с украинцами, чью этническую принадлежность оно презирает. До того, как в Киеве возник проамериканский режим, в стране был мир. Если нынешнее киевское правительство приносит в жертву свое собственное население до последнего украинца по обе стороны гражданской войны, чтобы только разрушить Россию, для нас в Америке это выходит за рамки определения справедливой войны. Здесь нет ни нормального мотива, ни пропорциональности, ни нормального поведения. Вы можете страстно хотеть, чтобы Россия ушла с Украины, но что тогда произойдет? Геноцид этнических русских украинцев и ядерное оружие Америки, развернутое на границе с Россией, за 7 минут полетного времени до российской столицы. Что тогда? Ядерный шантаж, ведущий к желаемой смене режима в Москве и установлению американского контроля над распавшейся Россией, которая больше не будет существовать как нация, согласно доктрине Вулфовица.

Bogdán Emil

"Вероятно, это потому, что либералы и прогрессивисты наконец нашли военный конфликт, которую они полюбили".

Эта война против России ошибочна и опасна.

Эта война в общем либерально-центристском и даже в некоторых консервативных умах – тот случай, когда Голиаф напал на Давида, и теперь на помощь Давиду якобы приходят люди с чистой совестью. Однако эти аналитики не осознают, что реализм — это жестокая и безбожная анархическая система неуверенности, страха и накопления силы. Они не понимают, что у нас нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы. И наш интерес состоит в том, чтобы максимально расширить свою власть и не дать сделать это другим. Все наши махинации предназначены для увеличения нашей мощи, собирания наших временных союзников и рассеивания наших временных врагов. В идеале разделяя всех против всех, кроме нас. И единственный способ вывести хоть какой-то порядок из этого хаоса — через баланс сил. Очевидно, что в этом мире "добро" и "зло" должны быть уравновешены. Интересы наших врагов должны учитываться соразмерно их силе, а не их морали. Их варианты сохранения своих позиций должны быть поняты и деликатно сбалансированы с нашими собственными вариантами.

Как-то снизив свою антироссийскую риторику и каким-то образом добившись перемирия на Украине, Америка должна будет взять на себя главную ответственность за восстановление Украины и обеспечение ее нейтралитета. Ведь этом именно мы вели их по нашей дорожке все последние 15 лет. И вот куда мы их завели.

Конечно, было бы хорошо, если бы мы могли спокойно умыть руки и удалиться, как джентльмен, со сцены. Но так не получится. Если правда, что настоящий Голиаф – это Америка, а не Россия, и если правда, что мы как-то спровоцировали все это, тогда мы должны сыграть свою роль в попытке устранить или, по крайней мере, смягчить ущерб от наших собственных глупостей.

Theodore Iacobuzio

А я вспоминаю, как в конце 1916 года немцы продвигали мирный план Папы, добавляя, что они были готовы к прежнему статус-кво. Но это вызвало больше вопросов, чем ответов, типа, получат ли бельгийцы какие-то репарации и т.д. и т.п.? Однако даже такой хрупкий мир остановил бы кровавую бойню и, возможно, спас бы Россию от большевиков.

Что действительно сделало это невозможным, так это пропагандистская машина союзников, работавшая с 1 августа 1914 года. Поскольку они объявили себя на правильной стороне истории, как делает это нынешний Запада, как блестяще заметил это Орбан, они не могли спуститься вниз и сказать: "Знаете, вы правы, война – это соблюдение баланса сил". И 1916 стал не годом мира, а годом "Верденской мясорубки" и битвы при Сомме с потерями более 2 миллионов человек.

Вот где мы стоим сейчас на Украине. Пусть хрупкий, но мир, или новые реальные потери сотен тысяч человек.

Конечно, это наша опосредованная война. И конечно, в ней ни одна из сторон не имеет монополии на правду. Но кого в нашем истеблишменте это волнует?

Уж конечно, это не никак не волнует Викторию Нуланд!