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РИА Новости

В сенате Швейцарии отказались возвращать Германии 30 танков Leopard

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Немецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1.
Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Комиссия сената Швейцарии выступила против возврата 30 танков Leopard Германии

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. Комиссия по безопасности сената Швейцарии проголосовала против передачи Германии 30 танков Leopard, списанных швейцарской армией, следует из пресс-релиза парламента.

"Комиссия, с другой стороны, отклонила восемью голосами против двух предложенную парламентскую инициативу – вывести из эксплуатации и вернуть Германии до 30 из 96 списанных танков Panzer 87 Leopard швейцарской армии", – говорится в сообщении.

По мнению комиссии, эти танки представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить.

Ранее радио Sputnik сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко попросил Швейцарию передать Украине системы ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
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