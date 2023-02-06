В сенате Швейцарии отказались возвращать Германии 30 танков Leopard

Комиссия сената Швейцарии выступила против возврата 30 танков Leopard Германии

МОСКВА, 4 февраля/ Радио Sputnik. Комиссия по безопасности сената Швейцарии проголосовала против передачи Германии 30 танков Leopard, списанных швейцарской армией, следует из пресс-релиза парламента.

"Комиссия, с другой стороны, отклонила восемью голосами против двух предложенную парламентскую инициативу – вывести из эксплуатации и вернуть Германии до 30 из 96 списанных танков Panzer 87 Leopard швейцарской армии", – говорится в сообщении.

По мнению комиссии, эти танки представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить.

Ранее радио Sputnik сообщило, что мэр Киева Виталий Кличко попросил Швейцарию передать Украине системы ПВО.