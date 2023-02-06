Сунак сообщил Зеленскому о начале подготовки украинских танкистов в Великобритании

Глава британского правительства лично встречался с украинскими танкистами, которые прибыли в королевство в конце января

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Британские инструкторы на этой неделе начали обучать украинских военных управлению танками Challanger 2 на территории королевства. Об этом глава британского правительства Риши Сунак сообщил в субботу в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Как добавил премьер-министр, на этой неделе украинские солдаты уже приступили к тренировкам на танках Challanger 2 в Соединенном Королевства", - говорится в документе. Как подчеркнули в премьерской канцелярии, Сунак лично встречался с украинскими танкистами, которые прибыли в королевство в конце января.

В ходе разговора "лидеры также согласились с важностью того, чтобы международные партнеры ускорили оказание помощи Украине, чтобы помочь ей воспользоваться возможностью и отбросить российские войска, а также изучили вопрос о том, как можно укрепить потенциал ВСУ в долгосрочной перспективе". Было также подчеркнуто, что Лондон "сосредоточен на том, чтобы британская оборонительная военная техника как можно быстрее достигла линии фронта".

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2. 30 января глава Миноброны королевства Бен Уоллес сообщил, что ВСУ получат танки до начала лета, однако не назвал точных сроков. Глава ведомства допустил, что Challenger 2 могут быть направлены на Украину в апреле или мае.