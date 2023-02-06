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Военное обозрение

Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры подготовки украинских экипажей танков Challenger 2

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Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство Великобритании представило в социальной сети фотографии с полигона, на котором военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) учатся управлять танками Challenger 2 британского производства. По утверждению Министерства обороны Соединенного королевства, танкисты ВСУ якобы быстро осваивают нюансы управления британским танком.

Напомним, что Великобритания приняла решение о передаче 14 танков Challenger 2 ВСУ, став первой европейской страной, официально объявившей о начале поставок танков Украине.

Танк Challenger 2 производился в Великобритании с 1994 по 2009 годы. В мае 2009 года BAE Systems объявила о прекращении производства танков такого типа в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны Лондона. Танки участвовали в боевых действиях в Косово и Ираке.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо королевской армии Великобритании, располагающей 227 танками Challenger 2, данные боевые машины находятся на вооружении армии Омана. Теперь их получила и Украина, правда в очень ограниченном количестве, достаточном для вооружения одной танковой роты.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо Великобритании, подготовку украинских танкистов организовали и в Германии, где их учат управлять танками немецкого производства Leopard.

Некоторые западные эксперты ранее сомневались, что украинские танкисты смогут в течение нескольких недель освоить управление сложной западной военной техникой, даже если они уже имеют опыт управления советскими танками. Кроме того, возникают вопросы и относительно эффективности самих боевых машин в непростых погодных условиях Донбасса.

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Страны
Великобритания
Германия
Ирак
Оман
Украина
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
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