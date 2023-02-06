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Военное обозрение

«Роскосмос» представил украшенную в честь 80-летия Сталинградской битвы ракету «Союз-2.1а»

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Источник изображения: topwar.ru

Государственная корпорация «Роскосмос» показала праздничное оформление ракеты «Союз-2.1а» в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Фотографии ракеты выложены в официальном Telegram-канале «Роскосмоса».

На носитель нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о городе Волгограде, герб Волгоградской области, логотип фонда социальных проектов «Наследие». Эти изображения призваны напоминать о великой победе советского народа 80 лет назад.

Дизайн украшений был представлен в Волгограде в ноябре 2022 года. Тогда в корпорации еще не сообщали, какую именно ракету собираются украсить в честь памятной годовщины.

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что в настоящее время ракета готова к предстоящему пуску. Ее сборку завершили на космодроме «Байконур» сегодня, а пуск состоится 9 февраля в 9:15 мск. Ракета «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию грузовой космический корабль «Прогресс МС-22».

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой Красной Армии над гитлеровскими войсками. Как отметил президент России Владимир Путин, выступая в Волгограде на мероприятии в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, она коренным образом изменила весь ход Великой Отечественной войны. Именно после этой битвы европейские сателлиты начали отворачиваться от Германии, пытаясь избежать ответственности за соучастие в ее преступлениях, так как поняли, что разгром Третьего рейха – решенный вопрос.

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Страны
Германия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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