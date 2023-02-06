Шакалы на орбите: охотники за спутниками готовятся к космической войне

Wired: США разработали спутники-шпионы для ведения космической войны

Спутники-шпионы являются военными проектами разных государств. Но, похоже, в военное космическое дело вмешиваются частные компании. Федеральная комиссия по связи США только что подала документы с детальным планом тестового запуска двух частных спутников-разведчиков, пишет Wired.

Стартап True Anomaly, пользующийся поддержкой венчурной компании американского сенатора Джей Ди Вэнса, планирует уже в этом году запустить в космос прототипы спутников-шпионов с помощью ракеты SpaceX

Марк Харрис (Mark Harris)

Бывший майор ВВС США Эвен "Веселый" Роджерс (Even “Jolly” Rogers) встревожен перспективой войны в космосе. "Конфликт развивается в континууме, который начинается с соперничества и в конечном счете приводит к полномасштабной войне, подобной тому, что мы сегодня наблюдаем на Украине, – сказал он. – Соединенные Штаты уже находятся в состоянии активного соперничества с Россией и Китаем за свободу действий и господство в космосе. И ситуация развивается очень быстро".

Поэтому 26 января прошлого года бывший майор ВВС США зарегистрировал компанию True Anomaly, чтобы попытаться "решить самые сложные проблемы орбитальной войны в интересах Космических сил США", как он позже написал в твиттере.

Согласно недавней заявке, поданной компанией в Федеральную комиссию по связи США, True Anomaly в настоящий момент готовится к своей первой орбитальной миссии. Она надеется запустить на низкую околоземную орбиту два "космических аппарата орбитального преследования" уже в октябре этого года, и она планирует сделать это с помощью ракеты компании SpaceX. Аппараты Jackal ("Шакал") не будут оснащены пушками, боеголовками или лазерными бластерами, однако они будут способны осуществлять так называемые операции сближения (rendezvous proximity operation, RPO), то есть они будут маневрировать очень близко к спутникам, направляя на них целый арсенал сенсоров. Это позволит выявлять системы слежения и вооружения противников, а также перехватывать коммуникации.

В рамках своей первой миссии, получившей название Demo-1, аппараты Jackal будут просто следить друг за другом, действуя в радиусе нескольких сотен метров и используя при этом рулевые двигатели, радар и мультиспектральные камеры. Если все пройдет удачно, Роджерс планирует в конечном счете обеспечить вооруженные силы США тысячами таких автономных аппаратов, которые будут контролироваться командой операторов и ИИ и которые будут "преследовать противников, куда бы те не полетели, став инструментами обеспечения прозрачности".

Все начинается с понимания того, какие именно технологии противники Америки развертывают в космосе. "Но нам понадобится активная оборона, – сказал Роджерс, который сейчас занимает должность генерального директора True Anomaly. – Если вы всерьез беретесь за оборону и защиту в космосе, вам необходимо обладать способностью как маневрировать, так и стрелять". Хотя под "стрелять" военные часто подразумевают применение кинетического оружия, такого как пушки и снаряды, в контексте космоса обычно имеется в виду создание помех, радиоэлектронная борьба и кибератаки.

На официальном сайте True Anomaly нет ничего, что указывало бы, что компания занимается разработкой собственного наступательного оружия. Однако прошлым летом Роджерс написал в твиттере: "Тактически выведение из строя вражеских космических кораблей может сыграть решающую роль в том, потеряем ли мы целую авианосную ударную группу или сохраним… И есть много способов уничтожить космический корабль, которые не окажут губительного влияния на окружающую среду. В конце концов, это всего лишь парящие компьютеры".

В самих по себе операциях RPO нет ничего нового. В сентябре прошлого года частный фонд Secure World Foundation опубликовал отчет, где были подробно описаны десятки военных операций RPO на геостационарных и низких околоземных орбитах, проводившихся со времен холодной войны. В большинстве случаев такие операции представляют собой ситуации, когда американские, российские или китайские космические корабли приближаются к спутникам друг друга, чтобы посмотреть, как те выглядят, или подслушать передаваемые ими сообщения.

У операций RPO есть и мирное применение – вспомните о космических буксирах, которые способны чинить или перемещать вышедшие из строя спутники, а также убирать опасный космический мусор. Фонд Secure World Foundation помогает управлять организацией под названием Confers, которая устанавливает добровольные технические стандарты для коммерческих операций RPO. И компания True Anomaly является одним из 60 членов Confers. "Если мы захотим, к примеру, убрать космический мусор, нам необходимо разработать соответствующие технологии", – сказал Брайан Уиден (Brian Weeden), директор фонда по планированию. Однако, по его словам, компания True Anomaly – это первый стартап, занимающийся разработкой технологий сближения в космосе, который открыто ориентируется на военный рынок.

Последняя работа Роджерса на службе у правительства сводилась к руководству теми группами в Космическом командовании США, которые планировали, как и когда нужно развертывать оборонительные и наступательные военные системы в космосе. Он и другие сооснователи компании – Дэн Брунски (Dan Brunski), Том Николс (Tom Nichols) и Кайл Закржевски (Kyle Zakrzewski), тоже бывшие офицеры ВВС и Космических войск США, – "осознавали существующие проблемы лучше, чем кто-либо еще, ежедневно сталкивались с ограниченностью технологий и испытывали досаду в связи с этими ограничениями", как сказал Роджерс. И вместо того чтобы ждать, когда какая-нибудь крупная компания оборонного-промышленного комплекса, возьмется за это дело, они решили попытаться справиться с проблемой самостоятельно. По словам Роджерса, развертывание космического оружия противниками Америки "гораздо ближе, чем большинство полагает".

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, компания True Anomaly уже получила от инвесторов более 23 миллионов долларов. В эту сумму вошли инвестиции от венчурной фирмы Narya, соучредителем которой является сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс (JD Vance). (Роджерс настаивает, что его компания не имеет политической принадлежности.)

Недавно True Anomaly подписала договор об аренде здания завода площадью 35 тысяч квадратных футов в пригороде Денвера, штат Колорадо. Помимо производства спутников Jackal, инженеры компании также разрабатывают облачную систему управления для интеграции автономных аппаратов и людей-операторов, используя коммерческие игровые движки, такие как Unity, и для создания интерактивных приложений, а также разрабатывают программное обеспечение, которое поможет Jackal маневрировать в пространстве с высокой точностью. True Anomaly уже подала заявку на регистрацию товарного знака, который будет стоять на всех аппаратных частях и программном обеспечении для "получения орбитальных космических изображений, осуществления сближения и управления системами обнаружения целей".

"Особенность True Anomaly заключается в том, что она позиционирует свои спутники скорее как системы преследования, а не как системы сбора визуальных или разведывательных данных, – сказала Кейтлин Джонсон (Kaitlyn Johnson), заместитель директора Проекта аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований. – Это действительно меня беспокоит, потому что это может привести к непреднамеренной эскалации. С учетом послужного списка основателей True Anomaly, наши противники могут решить, что перед ними компания, которой управляют вооруженные силы США и которая начинает разработку космического оружия".

Первой проблемой компании может стать сохранение собственных "парящих компьютеров" целыми и невредимыми. "Совместные операции RPO – это уже сложная задача, – сказал Джонсон. – Вы можете понять это по опыту компаний Astroscale и Northrop, которые планировали демонстрации процесса обслуживания спутников годами". В 2005 году совместная миссия RPO НАСА, получившая название DART, потерпела неудачу, когда один космический аппарат вышел из строя, врезался в целевой спутник и был уничтожен.

По словам Джонсона, операции по преследованию спутников противников, скорее всего, будут намного рискованнее: "У вас не будет тех же данных, которые поступают с другого спутника. У вас не будет тех же диаграмм и диагностических карт, позволяющих понять, как выглядит спутник и с чем вам предстоит столкнуться".

Любое столкновение на орбите может повлечь за собой появление тысяч кусков космического мусора, каждый из которых способен повредить другие спутники, создав еще больше мусора. Ученые обеспокоены тем, что увеличение орбитального мусора в конечном счете обернется катастрофической ситуацией, названной синдромом Кесслера. Роджерс говорит, что предотвращение столкновений – это та цель, "которую мы преследуем неуклонно и агрессивно. Мы стремимся действовать в космосе ответственно".

Сам Роджерс привык рисковать. До создания True Anomaly он основал и возглавил хеджевый фонд Phobos Capital, работавший в сфере криптовалют. А еще раньше он учредил компанию 3720 to 1 – аллюзия к шансам Хана Соло на то, чтобы успешно преодолеть астероидное поле в фильме "Империя наносит ответный удар".

Увенчаются ли усилия Роджерса в области создания "спутников-охотников" успехом или же это всего лишь очередная научно-фантастическая авантюра, станет ясно только после того, как в октябре True Anomaly запустит свои аппараты в космос с помощью ракеты SpaceX.