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Интерфакс-АВН

Ракетный корабль Северного флота выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

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Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет»
Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Рассвет" на учении в Баренцевом море "уничтожил" морские и воздушные цели из артиллерийских комплексов, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Малый ракетный корабль "Рассвет" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям", - говорится в сообщении.

По словам военных, расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот.

"Экипаж малого ракетного корабля провел ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника", - сообщил флот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
СФ
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