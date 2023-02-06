Ракетный корабль Северного флота выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль "Рассвет" на учении в Баренцевом море "уничтожил" морские и воздушные цели из артиллерийских комплексов, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Малый ракетный корабль "Рассвет" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям", - говорится в сообщении.

По словам военных, расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176 и АК-630 отработали отражение атак средств воздушного нападения противника с малых высот.

"Экипаж малого ракетного корабля провел ряд стрельб по морским целям, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника", - сообщил флот.