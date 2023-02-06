В МИД Франции подтвердили планы Парижа направить Киеву дополнительно 12 гаубиц Caesar

Франция также намерена провести обучение 2 тыс. украинских солдат

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр подтвердила планы Парижа направить Киеву дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

"Франция взяла на себя значительные обязательства по поставкам снаряжения в Украину", - отметила в субботу Лежандр в эфире RTVI. "Мы осуществили поставку систем противовоздушной обороны, первыми объявили о поставке легких танков, - сказала она. - Кроме того, мы усилили сегодня потенциал украинской артиллерии: мы уже отправили 18 пушек Caesar и отправляем Украине еще 12".

Наряду с этим, по словам Лежандр, Франция "проводит обучение, так как нужно помогать украинским военнослужащим обучаться на местах"."Европейский союз планирует обучить 15 тыс. украинских военнослужащих, Франция проведет обучение 2 тыс. солдат на территории Франции и Польши", - сообщила она.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.