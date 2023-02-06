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ТАСС

Малые противолодочные корабли Северного флота провели учение по противовоздушной обороне

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МПК "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота "Снежногорск".
Источник изображения: Aleksey Lisitsyn / fotki.yandex.ru

В учениях были задействованы зенитный ракетный комплекс "Оса-МА", артиллерийские установки АК-176 и скорострельные 30-мм артиллерийские автоматы АК-630

ТАСС, 4 февраля. Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море. Одиночным кораблям необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям зенитным ракетным комплексом "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630. По предварительным итогам учения воздушные мишени были успешно поражены", - говорится в сообщении.

Кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипажи отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

Для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил вышли в море 3 февраля. В течение нескольких дней им предстоит выполнить комплекс стрельб по различным целям, а также отработать ряд задач по своему основному предназначению - поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения. На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией - самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. 

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Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
Ка-27
Оса-АКМ
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
СФ
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