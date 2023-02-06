У США остался последний козырь в рукаве

Sabah: сегодня США столкнулись с окрепшими странами, на которые уже не действуют их угрозы

США применяли множество методов, расширяя свое влияние и присутствие в других странах, пишет Sabah. Они включали и санкции, и интервенции, и госперевороты. Однако мир уже не тот, каким он представляется Америке. Сегодня у Вашингтона остался последний козырь — язык угроз. И даже он уже не такой страшный и эффективный.

Хилал Каплан

Внешняя политика США, которой были отмечены прошедшие сто лет, в последние годы постепенно утрачивает свой импульс. Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз.

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США на протяжении многих лет реализовывали множество вариантов, от односторонних санкций до международной изоляции и даже военного вторжения и государственных переворотов. Некоторые из этих методов (например, переворот) пытались применить и против Турции. Возможно, в прошлом США в некоторой степени удавалось достичь успеха. Однако после кровавой попытки госпереворота 15 июля 2016 года они столкнулись с совершенно другой Турцией. Именно поэтому сейчас часто используется язык угроз и условий в отношении Анкары, поскольку другого оружия не осталось.

В духе "не сделаешь этого — не дадим то, не прекратишь — заплатишь"... С такой риторикой мы часто сталкивались во время приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400. В то время как Турция после попытки путча стала придерживаться своего независимого суждения, США испытывали лишь разочарование.

Но, как известно, горбатого могила исправит. В последнее время карта угроз вновь в действии. На этот раз основание — F-16, запрашиваемые Турцией. Когда дело дошло до стадии одобрения в конгрессе, на сцене появились некоторые сенаторы (такие как Боб Менендес). Они пытаются преподнести одобрение Анкарой членства Швеции и Финляндии в НАТО в качестве условия продажи F-16.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) дал понять, что эти усилия будут тщетными, отметив: "Лучше, чтобы они не связывали тему F-16 с процессом членства Швеции и Финляндии в НАТО. Мы не отступим в этом отношении. Это различные процессы, не зависящие друг от друга. Мы рассматриваем программу F-16 как ценную альтернативу как для наших собственных военно-воздушных сил, так и для усиления нашей военно-воздушной мощи в рамках альянса НАТО. Но, если американская администрация или конгресс выдвигает некоторые предварительные условия в этой связи, к примеру, говорит: “Этого не будет, если ты не будешь делать так”, — и так далее, мы продолжим идти своей дорогой. Иными словами, мы не собираемся сидеть сложа руки. Вооруженные силы Турции продолжают рассматривать другие альтернативы для собственной модернизации и развития собственных возможностей".

Здесь необходимо обратить внимание на последнее предложение, а именно — на слова о поиске Турцией альтернатив для совершенствования собственных возможностей. Важнейшим козырем Турции в ответ на угрозы и условия здесь является разрабатываемый турецкой компанией Baykar беспилотный боевой самолет "Кызылэлма" (Kızılelma). В то время как США вопреки духу союзничества непрестанно пытаются лишить Турцию права модернизации парка F-16, "Кызылэлма", который мы производим на основе собственных ресурсов, совершил испытательные полеты.

Здесь уместно было бы напомнить следующие слова Сельчука Байрактара (Selçuk Bayraktar), главного архитектора этого успеха, после того, как Турция была исключена из программы F-35 из-за покупки С-400: "Непредоставление F-35, хотя и считается недостатком сегодня, в будущем пойдет на благо национальной оборонной промышленности. Потому что такая система, полученная из-за рубежа, управляемая цифровыми устройствами, программное обеспечение которых мы не можем знать в полной мере, оснащенная иностранными компьютерами и программным обеспечением, принимающими решение о том, что делает спусковой крючок, нажимаемый пилотом, может подвергнуть нас серьезным ограничениям с точки зрения независимого использования".

И пока в Турции существует такое видение, нас не напугать никакими угрозами.