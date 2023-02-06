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Военное обозрение

ВМС Бразилии затопили списанный авианосец «Сан-Паулу» в 220 морских милях от своего побережья

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Источник изображения: topwar.ru

В ВМС Бразилии заявили, что затопили авианосец «Сан-Паулу», который в течение последнего времени дрейфовал в водах Атлантического океана. Напомним, что Бразилия после списания этого боевого корабля продала его турецкой компании, которая собиралась разрезать его на металл. Однако власти Турции отозвали разрешение на его резку в своём порту, указав на то, что авианосец имеет «токсичную начинку», утилизировать которую – крайне опасно и затратно. Оказалось, что речь идёт об асбесте, точная масса которого на борту бывшего французского авианосца «Фош» (а именно так он назывался до момента его покупки бразильцами) ВМС Бразилии неизвестна. После было решено корабль затопить в Атлантическом океане.

Местом затопления является точка Атлантики, которая находится примерно в 220 морских милях (более 400 км) к востоку от побережья штата Пернамбуку.

Предварительно, как уже сообщало «Военное обозрение», бразильские военные заявили, что «затопление авианосца не нанесёт ущерба морской флоре и фауне». Тогда это заявление подвергли критике сами бразильцы, заявив, что «если никакой угрозы нет, то ВМС Бразилии могли бы затопить его прямо возле пляжа Копакабана».

Пресс-служба бразильских ВМС:

Авианосец водоизмещением более 30 тысяч тонн был затоплен с соблюдениями необходимых технических требований и мер безопасности, чтобы избежать материально-технических, экологических и экономических потерь для бразильского государства.

Пока нет данных о том, каким именно методом затопление корабля внушительных размеров осуществлялось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Турция
Проекты
Авианосец
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