Украинский конфликт принес Южной Корее неожиданную прибыль

WSJ: конфликт на Украине подстегивает стремительный рост экспорта вооружений в Южной Корее

Конфликт на Украине привел к стремительному росту южнокорейского экспорта вооружений, пишет WSJ. Объясняется это тем, что скромная западная оборонная промышленность просто не справляется с темпами помощи Киеву.

Южная Корея поставляет вооружения Соединенным Штатам и их союзникам, а теперь ее пытаются заставить отправлять оружие Киеву напрямую.

Сеул – Украинский конфликт подстегивает стремительный рост южнокорейского экспорта вооружений в силу того, что страны, оказывающие поддержку Киеву, обращаются к Сеулу за помощью в пополнении запасов.

В настоящий момент давление на Южную Корею усиливается, потому что западные государства пытаются заставить ее поставлять оружие Украине напрямую.

Сеул отправил на Украину противогазы, бронежилеты и медикаменты, но президент страны Юн Сок Ёль отказался напрямую передать Киеву летальное оружие, сославшись на закон, который запрещает Южной Корее делать это в период военного конфликта.

В ходе своего визита в Сеул в понедельник, 30 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею пересмотреть позицию и привел в пример несколько других стран НАТО, которые изменили свою политику, чтобы поддержать Украину. Когда во вторник, 31 января, министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа (Lee Jong-sup) спросили, возможно ли это, он ответил, что правительство его страны осознает необходимость международных усилий и уделяет ситуации пристальное внимание, но деталей политик не назвал.

Такое внимание к Южной Корее отчасти объясняется тем уникальным положением, которое она занимает среди мировых поставщиков вооружений. Поскольку на протяжении нескольких десятилетий оборонная промышленность страны неуклонно наращивала потенциал, чтобы противостоять угрозе со стороны Северной Кореи, за последние пять лет Южная Корея превратилась в самого быстрорастущего экспортера вооружений в мире, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).

По данным института, доля Южной Кореи на мировом рынке вооружений по-прежнему невелика по сравнению с долей таких гигантов, как Соединенные Штаты и Россия, но за пять лет заканчивая 2021 годом эта страна стала восьмым по величине экспортером, и ее доля составила 2,8% мирового экспорта. Пятью годами ранее она занимала 13-е место, а ее доля составляла всего 1%.

Южная Корея поставила перед собой цель войти в четверку крупнейших экспортеров оружия уже к 2027 году. По данным Министерства обороны страны, объемы экспорта оружия в 2022 году более чем в два раза превышали показатели 2021 года – к концу ноября они достигли отметки 17 миллиардов долларов, тогда как годом ранее составляли 7,25 миллиарда.

Рост глобального спроса обусловлен украинским конфликтом. В прошлом году Сеул подписал свой самый крупный контракт на поставку вооружений, в рамках которого он отправит Польше танки и истребители, что даст Варшаве возможность заменить технику, переданную Украине. Польша также закупает у Южной Кореи артиллерийские установки и снаряды, поскольку ей необходимо укрепить собственную оборону.

Многие европейские страны обращаются к Южной Корее, потому что она может доставить оружие быстрее других союзников, рассказал Рамон Пачеко Пардо (Ramon Pacheco Pardo), председатель KF-VUB Korea в Брюссельской школе управления. В конце холодной войны европейские державы начали постепенно сворачивать мощности по массовому производству обычных вооружений, таких как танки и артиллерия. Тем временем оборонная промышленность Южной Кореи наращивала обороты из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Ее оборонные компании много лет создавали за рубежом производственные мощности и сегодня уже наладили производственные линии с быстрыми сроками выполнения заказов.

"Союзники по НАТО традиционно торгуют вооружением между собой, но в настоящее время таким странам, как Германия и Великобритания, может потребоваться несколько лет, чтобы экспортировать оружие. Именно здесь в игру вступает Южная Корея, – сказал Пачеко Пардо. – Чтобы помочь Украине, оружие нужно не в следующем году, оно нужно сейчас".

В прошлом году Соединенные Штаты заключили секретную сделку на покупку у Южной Кореи артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Согласно условиям сделки, Сеул продаст Соединенным Штатам сто тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон затем переправит Украине.

Разумеется, Россия заметила ту роль, которую Сеул играет в снабжении Соединенных Штатов и их союзников. В октябре президент Владимир Путин обвинил Южную Корею в отправке оружия и боеприпасов на Украину и предупредил, что это испортит отношения между Москвой и Сеулом. Однако Юн заявил, что его страна этого не делала.

После начала украинского конфликта Южная Корея старалась поддерживать деликатный баланс в ее отношениях с Россией, стараясь не оттолкнуть от себя страну, которая поставляет примерно четверть южнокорейского импорта сырой нефти и которая имеет значительное влияние на Северную Корею. Между тем Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в поставках оружия России, хотя Пхеньян это отрицает.

В марте прошлого года, после того как Сеул – под давлением Вашингтона – присоединился к международным санкциям против Москвы, Россия объявила Южную Корею недружественным государством. В результате введения санкций южнокорейский импорт из России, включая сырую нефть и нефтепродукты, по состоянию на ноябрь сократился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Публично Москва не выступала с угрозами возмездия в адрес Сеула, но в январе спикер российского парламента предупредил, что страны, поставляющие Украине более мощное оружие, столкнутся с ответными мерами.

Спрос на южнокорейское оружие не ограничивается Европой и Соединенными Штатами. В январе Юн отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где агентства по закупкам вооружений этих двух стран договорились о совместных инвестициях в свои оборонные отрасли. В прошлом году Южная Корея подписала сделку на поставку в ОАЭ систем противоракетной обороны класса "земля-воздух" Cheongung II, которые способны перехватывать вражеские самолеты и баллистические ракеты.

Доля Сеула в глобальных поставках вооружений растет благодаря крупным партиям оружия, которое Южная Корея отправляет в такие страны, как Индонезия, Австралия и Египет. Индонезия закупила бронетехнику и реактивные истребители, а Египет приобрел сотни самоходных гаубиц, чтобы обновить свои артиллерийские системы. В 2021 году Австралия закупила гаубицы и машины подвоза боеприпасов.

Тот факт, что Южная Корея вынуждена постоянно пребывать в состоянии боевой готовности, дает ей ощутимое преимущество. Поскольку страна постоянно производит большое количество оружия, стоимость единицы продукции оказывается ниже, чем во многих других странах. Поскольку она постоянно проводит военные учения с применением артиллерийских снарядов и ракет, ее запасы регулярно пополняются.

"Регулярные военные учения позволили проверить и подтвердить высокое качество южнокорейского оружия, в то время как цены на него сравнительно низкие", – сказал Мун Сон Мук (Moon Seong-mook), бывший генерал южнокорейских вооруженных сил, который сейчас возглавляет Корейский научно-исследовательский институт национальной стратегии в Сеуле.

Южная Корея увеличила инвестиции в собственные системы вооружений после того, как в начале 90-х годов Соединенные Штаты сократили свое военное присутствие. В соответствии с планом перехода от ведущей к вспомогательной роли на Корейском полуострове, Вашингтон вывел тысячи военнослужащих и тактическое ядерное оружие, как того требовало соглашение о разоружении, заключенное с Советским Союзом.

Южная Корея создает в основном такое оружие и оборудование, которое совместимо с американским вооружением. По словам экспертов в области оборонной промышленности, так произошло благодаря технологическим ноу-хау, переданным Сеулу Соединенными Штатами, а также потому, что союзники планируют сражаться бок о бок в случае конфликта с Северной Кореей.

Выросла не только мощность военной промышленности Южной Кореи, но и ее возможности. В январе южнокорейский реактивный истребитель KF-21, который, как ожидается, скоро заменит стареющий парк страны, впервые достиг сверхзвуковой скорости. В прошлом году военные успешно провели испытания баллистических ракет подводного пуска, что сделало Южную Корею седьмой страной в мире, обладающей такой технологией.

Компания Hanwha Aerospace, подписавшая с Польшей соглашение о продаже крупнейшей в истории Южной Кореи партии оружия, отправит Варшаве танки, гаубицы и реактивные истребители. Эта сделка улучшила экспортные перспективы отрасли. В период с 2010 по 2020 год южнокорейский экспорт вооружений держался на уровне примерно в три миллиарда долларов в год, но в 2021 году он превысил семь миллиардов благодаря сделке Hanwha по экспорту гаубиц К-9 в Австралию. В настоящее время компания планирует открыть филиал в Польше, чтобы расширить экспорт продукции оборонного назначения в Европу.

"Южнокорейские оборонные компании ждет существенный рост, обусловленный зарубежным спросом, особенно с учетом военного конфликта на Украине", – сказал Ян Ук (Yang Uk), военный эксперт Института политических исследований Асан в Сеуле.

Автор: Дасл Юн (Dasl Yoon).