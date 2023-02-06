Антонов: США, поставляя Украине все более мощное оружие, намеренно обостряют конфликт

Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал решение Белого дома о поставках запускаемых с земли бомб малого диаметра GLSDB Киеву

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Поставки Украине все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта со стороны Вашингтона. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, комментируя решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км.

"Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит пресс-служба российской дипмиссии.

"Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, - это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами", - заявил посол. "Глубочайшее чувство патриотизма многонационального российского народа, мужество военных и всех тех, кто помогает армии в тылу, уже стали залогом наших побед. Именно поэтому любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал. Чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт", - добавил глава российский дипмиссии.

Министерство обороны США в пятницу объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в него вошли в том числе запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км. По оценке Пентагона, в целом с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $29,3 млрд.