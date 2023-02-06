Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинет сухой док во второй половине февраля

Работы по ремонту и модернизации крейсера стартовали в июне 2022 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 16-17 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Авианосец будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16-17 февраля", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (филиалом является 35-й СРЗ) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Крейсер зашел в модернизированный сухой док 35-го СРЗ в мае прошлого года, в июне начались работы по его ремонту и модернизации. Операция по выводу корабля из дока стартовала в конце декабря.

Ранее гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что авианесущий крейсер будет передан в состав Военно-морского флота РФ после глубокой модернизации в начале 2024 года.