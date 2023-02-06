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ТАСС

Джонсон рассказал, что соратники отговаривали его от поставок комплексов NLAW на Украину

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, это происходило еще до начала специальной военной операции РФ

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон рассказал, что ряд его советников и членов правительства были против поставок Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW еще до начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года.

Отвечая на вопрос экс-министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта королевства Надин Доррис, которая входила в его кабмин, о наличии разных мнений относительно поставок, Джонсон признал, что не все поддерживали это решение.

"Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу TalkTV. При этом Джонсон добавил, что правительство по большому счету "было едино" в этом вопросе.

Он также выразил мнение, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине.

Украинские СМИ сообщали, что Лондон начал поставлять Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км, в январе 2022 года. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Швеция
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