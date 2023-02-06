Telegraph: Британия может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

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ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. МВД Великобритании рассматривает возможность признания частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" террористической организацией. Об этом сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph.

По ее информации, окончательное решение еще не принято, а сама мера не проработана столь глубоко, как аналогичный шаг в отношении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как сообщила в четверг газета The Times, процесс признания элитных частей иранских ВС террористической организацией в последнее время замедлился из-за опасений МИД Великобритании, что это нарушит каналы связи с Тегераном. Что же касается ЧВК "Вагнер", то в британском правительстве уверены, что зеленый свет может быть получен быстрее, чем в отношении КСИР, учитывая серьезность ситуации на Украине, говорится в статье The Daily Telegraph.

Как замечает газета, в случае квалификации ЧВК "Вагнер" террористической организацией уголовным преступлением станет не только участие в ней, но и демонстрация символики организации. Для нее же станет сложнее использовать британские финансовые институты для управления своими финансами.

В статье говорится о том, что правительство не будет подтверждать эти планы, пока МВД не подготовит всю доказательную базу, в том числе с использованием секретной информации, и об этом не будет сообщено официально. Окончательное решение по британскому законодательству - за министром внутренних дел Суэлле Браверман. Однако, как показывает случай с КСИР, она должна учитывать точки зрения и других ведомств.

"Хотя правительство проводит пересмотр списка запрещенных организаций, мы не даем комментарии по поводу того, рассматривается или нет определенная организация для того, чтобы быть внесенной в список запрещенных", - приводит издание слова представителя правительства.

В начале декабря прошлого года американские сенаторы внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент признать ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией. Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями "любые аффилированные с ЧВК "Вагнер" структуры или ее правопреемников". Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.