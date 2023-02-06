Слуцкий считает, что новый пакет военной помощи США Украине обостряет конфликт

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил наличие у РФ необходимых средств, чтобы "американская военная помощь ударила бумерангом по ее получателям"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предоставление США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, включающий в том числе ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS, обостряет и затягивает конфликт, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новый пакет военной помощи США Украине, который включает в себя средства ПВО и ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS, лишь обостряет и затягивает конфликт. Жизни мирных граждан, дальнейшее кровопролитие - все это для США "сопутствующий ущерб" в маниакальном желании победить Россию на "поле боя" руками марионеточного режима Зеленского", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Как отметил Слуцкий, сам факт принятия решения о поставках ракет большой дальности работает на "переход вооруженного противостояния в новую, более горячую фазу".

"Киеву, по сути, заранее дали индульгенцию, оговорив, что тот сам будет решать, как использовать выделяемый "военный пакет". Тем самым Соединенные Штаты заложили под Украину мину замедленного действия", - добавил он. Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что у РФ есть необходимые средства, чтобы "американская военная помощь ударила бумерангом по ее получателям".

Ранее в пятницу Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в том числе бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км и два огневых подразделения зенитных ракетных комплексов Hawk.