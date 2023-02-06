Войти
ТАСС

Слуцкий считает, что новый пакет военной помощи США Украине обостряет конфликт

507
0
0
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил наличие у РФ необходимых средств, чтобы "американская военная помощь ударила бумерангом по ее получателям"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предоставление США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, включающий в том числе ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS, обостряет и затягивает конфликт, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новый пакет военной помощи США Украине, который включает в себя средства ПВО и ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS, лишь обостряет и затягивает конфликт. Жизни мирных граждан, дальнейшее кровопролитие - все это для США "сопутствующий ущерб" в маниакальном желании победить Россию на "поле боя" руками марионеточного режима Зеленского", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Как отметил Слуцкий, сам факт принятия решения о поставках ракет большой дальности работает на "переход вооруженного противостояния в новую, более горячую фазу".

"Киеву, по сути, заранее дали индульгенцию, оговорив, что тот сам будет решать, как использовать выделяемый "военный пакет". Тем самым Соединенные Штаты заложили под Украину мину замедленного действия", - добавил он. Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что у РФ есть необходимые средства, чтобы "американская военная помощь ударила бумерангом по ее получателям".

Ранее в пятницу Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд, в том числе бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км и два огневых подразделения зенитных ракетных комплексов Hawk. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Похожие новости
06.02.2023
Бомбы малого диаметра - страшнее танков. Чем опасны поставки GLSDB на Украину
06.02.2023
На Украине заявили, что выходят на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет
06.02.2023
Эксперты считают, что поставка ВСУ ракет GLSDB не повлияет кардинально на тактику ВС РФ
06.02.2023
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
30.11.2022
США переводят Украину на дешевые вооружения
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России