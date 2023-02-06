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ТАСС

Вучич: Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии считает, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на его страну со стороны Запада будет усиливаться

БЕЛГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич на специальном открытом заседании Скупщины (парламента) республики, посвященном переговорному процессу Белграда и Приштины.

"Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину [на Генеральной ассамблее ООН], чтобы остаться на международной арене", - заявил Вучич, добавив, что понимает, почему Запад так давит на Сербию с решением вопроса Косова и Метохии в контексте нынешней геополитической обстановки.

"Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли", - заявил лидер Сербии, отметив, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на Сербию будет усиливаться.

Вучич отметил, что он "сам виноват", что не ввел санкции против РФ, и Сербия "платит за это высокую цену", но республике необходима поддержка России в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против принятия резолюции по обвинению Сербии в геноциде.

Ранее Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами нового франко-германского переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Кроме того, Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия новой концепции переговоров. 

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Сербия
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