Вучич: Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

Президент Сербии считает, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на его страну со стороны Запада будет усиливаться

БЕЛГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич на специальном открытом заседании Скупщины (парламента) республики, посвященном переговорному процессу Белграда и Приштины.

"Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину [на Генеральной ассамблее ООН], чтобы остаться на международной арене", - заявил Вучич, добавив, что понимает, почему Запад так давит на Сербию с решением вопроса Косова и Метохии в контексте нынешней геополитической обстановки.

"Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли", - заявил лидер Сербии, отметив, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на Сербию будет усиливаться.

Вучич отметил, что он "сам виноват", что не ввел санкции против РФ, и Сербия "платит за это высокую цену", но республике необходима поддержка России в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против принятия резолюции по обвинению Сербии в геноциде.

Ранее Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами нового франко-германского переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Кроме того, Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия новой концепции переговоров.