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ТАСС

Рабочая группа по СВО направит Путину доклад после заседания 8 февраля

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Секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, рабочая группа уже выезжала в ЛНР, ДНР, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Тыву

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) направит президенту РФ Владимиру Путину доклад после выездного заседания 8 февраля. Об этом в пятницу сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"На этой неделе рабочая группа по вопросам СВО работала в территориях. В следующую среду проведем выездное заседание рабочей группы в Курской области, после чего направим доклад", - написал он в Telegram-канале.

Турчак отметил, что рабочая группа уже выезжала в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Тыву. "Везде встречаемся с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками. Собираем фактуру к первому докладу президенту", - добавил Турчак.

Рабочая группа по взаимодействию властей и организаций решает вопросы мобилизации и подготовки к ней, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу Турчак. 

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