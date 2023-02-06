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ТАСС

Париж и Рим уладили технические вопросы поставок Киеву весной систем ПВО Mamba

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Eurosam SAMP/T (Mamba)
Развернутые пусковые установки зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T (Mamba) ВВС Франции.
Источник изображения: MBDA

Как отметили в Минобороны Франции, такие системы позволят Киеву, "покрывая значительную часть украинской территории, защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов"

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Франции и Италии согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba). Об этом сообщило в пятницу французское военное ведомство.

"Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе телефонных переговоров в пятницу <...> завершили технические обсуждения, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны Mamba Украине весной 2023 года, - гласит коммюнике. - Она позволит Украине, покрывая значительную часть украинской территории, защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов".

В ведомстве отметили, что переданный Украине в рамках подписанного 1 февраля соглашения радар Ground Master 200 (GM200) позволит повысить эффективность этой системы ПВО. Подчеркивается, что компания Thales и международный консорциум MBDA обязуются соблюдать сроки поставки оборудования.

20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале 2023 года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, в ходе визита Лекорню в Италию сообщалось о достижении договоренности между Францией и Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30 для оснащения систем ПВО SAMP-T. 

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Компании
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Проекты
Aster ЗУР
БПЛА
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