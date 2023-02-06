Министерство обороны Украины определилось с местом для строительства сервисного центра БПЛА Bayraktar

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На Украине уже согласовано место для будущего строительства сервисного центра компании Bayraktar, производящей беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил начальник главного управления земель обороны и фондов украинского оборонного ведомства Борис Закутний в интервью изданию «АрмияInform».

По утверждению Закутного, управление сейчас занимается вопросами общей координации строительства и обустройства турецко-украинского центра для обслуживания, ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов производства компании Bayraktar. Также в центре планируется осуществлять обучение украинского персонала работе с беспилотными летательными аппаратами, то есть их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Как отметил представитель украинского военного ведомства, был подписан специальный меморандум между министерством обороны Украины и компанией Baykar. Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Таким образом, Турция демонстрирует дальнейшее стремление к расширению военно-технического сотрудничества с Украиной, хотя ранее представители страны негативно оценивали поставки западных вооружений киевскому режиму, отмечая, что это не способствует достижению мирного урегулирования.

Видимо, строительство центра для обслуживания военных беспилотников мирному урегулированию «способствует», с точки зрения турецких властей.