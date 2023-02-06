Польша начала процесс обучения украинских солдат обслуживанию современных танков

О намерении предоставить Украине танки западного производства ранее сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, Франция, США, Германия

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Польши приступили к обучению украинских солдат в рамках процесса передачи стране танков Leopard. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Киеве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.

"Первый этап процесса передачи танков Украине - это обучение украинских солдат. Польша уже приступила к этому обучению. Выбраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты пройдут обучение на танках Leopard", - сказал он.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.