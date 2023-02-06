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ТАСС

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

В Роскосмосе напомнили, что на борту не будет космонавтов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Транспортный корабль "Союз МС-22", у которого был поврежден радиатор во время полета в космосе, вернется на Землю в беспилотном режиме в марте. Об этом сообщил в пятницу Роскосмос.

"Корабль "Союз МС-22" вернется домой в марте 2023 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе напомнили, что на борту не будет космонавтов. "Беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование - вчера Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке", - добавили там.

Миссия космонавтов Роскосмоса Прокопьева, Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23".

До возникновения нештатной ситуации предполагалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта. 

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