Стало известно о трех альтернативах российской пилотируемой космонавтики

Решение о будущем российского участия в Международной космической станции (МКС) будет приниматься на закрытом заседании совета главных конструкторов, который пройдет 6 февраля в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом со ссылкой на три источника пишут «Известия».

По словам одного из собеседников, на совещании будут обсуждать реальное техническое состоянии МКС. Другой спикер отметил, что решение, которое примут участники совета, будет почти обязательно к исполнению «Роскосмосом». Третий источник назвал состояние станции удовлетворительным.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, у российской пилотируемой программы после 2028 года есть три альтернативы. Первая — продление участия в МКС до 2030 года. Вторая — создание российской орбитальной станции (РОС). Третья — прекращение пилотируемых программ.

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений в Москве заявил, что развертывание РОС начнется в 2027 году.

В августе госкорпорация представила макет российской орбитальной станции.