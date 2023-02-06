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Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2

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Танк Leopard 1
Танк Leopard 1.
Источник изображения: nato.int

Танки Leopard 1, поставки которых власти Германии согласовали для военной помощи Украине, отличаются от поколения боевых машин Leopard 2. Об их различиях в разговоре с «Лентой.ру рассказал научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.

«Leopard 1 создавался в 1950-е, Leopard 2 — в 1970-е. Leopard 1 — это танк второго послевоенного поколения. Он отличается приоритетом подвижности. Тогда считалось, что это главное достоинство боевой машины. Защищенность и огневая мощь оценивались менее приоритетно. Отличает их также бронирование: Leopard 2 имеет лобовое комбинированное бронирование, а у Leopard 1 оно однородное. Против современных противотанковых боеприпасов стойкость у Leopard 1 и других танков того поколения значительно ниже. Огневая мощь тоже ниже, там 105-милиметровая пушка, которая для борьбы с современными танками не подходит», — сказал он.

Вероятность пробить танк из этого орудия значительно меньше. Но в целом эта пушка отличается высокой точностью по другим объектам на поле боя

Илья Крамник

военный аналитик

Танки Leopard 1 были сняты с вооружения в начале 2000-х, а их производство прекратилось в середине 1980-х. Сейчас они находятся в резерве в Германии, отметил специалист. Однако самое главное не передача боевых машин, а сможет ли Украина их обслуживать.

«Будет ли передана с ними соответствующая инфраструктура, которая обеспечит их обслуживание, эксплуатацию, содержание в исправности? Это ключевой вопрос: можно передать какой угодно танк — плохой или хороший, — но если он не будет иметь соответствующей инфраструктуры, то эффективно применять его будет невозможно, поскольку танки применяют не сами по себе, а в составе подразделений и частей», — заключил Илья Крамник.

Ранее Германия согласовала передачу Украине 88 танков Leopard 1, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Перед отправкой боевые машины восстановят и отремонтируют.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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