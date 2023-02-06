Эти две страны ЕС разозлили Украину отказом выполнить ее требования

Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном.

Newsweek: Австрия и Венгрия отказались от военной помощи Украине из-за стремления к миру

Киев уже осуждал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за "антиукраинские" высказывания, пишет автор статьи в Newsweek. Теперь он остался недоволен отказом Будапешта предоставить военную помощь. Но Венгрия не единственная страна, которая возмутила Украину стремлением к миру.

30 января Венгрия и Австрия объявили, что не будут поставлять Украине оружие. Это произошло вскоре после того, как президент Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом ускорить отправку обещанных военных ресурсов.

Такие заявление сделал министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий совместно со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер на пресс-конференции в Будапеште. Он отметил, что их страны не хотят обострения конфликта на Украине.

Позиция этих двух государств, которые являются членами Европейского Союза, "определена", а решение отказаться от предоставления военной помощи Киеву направлено "на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта", цитирует Салая-Бобровницкого новостное агентство Euractiv.

Салай-Бобровницкий подчеркнул, что обе страны хотят оставаться на стороне мира и что они оказывают гуманитарную помощь украинцам, спасающимся от военного конфликта, который начался после того, как президент России Владимир Путин развернул специальную военную операцию 24 февраля 2022 года.

"Мы живем в опасное время", — сказал венгерский министр обороны.

Тем временем Таннер добавила, что опасается, что конфликт может в конечном итоге распространиться на Западную Европу. Она отметила, что это может сильно повлиять на вопросы миграции.

"Последствия конфликта уже ощущаются не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов, маршруты пролегают к нам через соседние страны", — сказала Таннер.

И Венгрия, и Австрия сильно зависят от российского природного газа, и Вена обязалась сохранить нейтральный статус, которого придерживалась во время холодной войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении многих лет поддерживал прочные экономические и политические связи с Москвой и часто говорил о своих близких отношениях с Путиным. Будапешт осудил спецоперацию на Украине и согласился с рядом пакетов санкций ЕС, добившись для себя освобождения от эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти в мае прошлого года.

А вот отношения Будапешта с Киевом можно охарактеризовать как напряженные. 31 января Украина выразила протест послу Венгрии после того, как Орбан заявил журналистам, что она является "ничейной территорией", и сравнил ее с Афганистаном.

В ближайшие месяцы ВСУ получат десятки современных танков для противодействия России. После долгих размышлений и дебатов, разворачивавшихся в последние недели, несколько стран пообещали предоставить их Украине.

25 января США объявили, что отправят Киеву до 31 танка M1 Abrams. Германия заявила, что предоставит истерзанной конфликтом стране 14 танков Leopard 2A6 и позволит государствам-партнерам реэкспортировать немецкие боевые машины для помощи Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 26 января, что танки Leopard 2 поступят на Украину в конце марта или начале апреля. Согласно сообщениям, британские Challenger 2 также могут быть отправлены к концу марта, в то время как поставки обещанных администрацией Байдена танков Abrams могут занять несколько месяцев.

Западные страны пока исключают возможность отправки Украине современных истребителей. Ожидается, что этот вопрос будет включен в повестку дня на февральском саммите на авиабазе Рамштайн в Германии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в августе 2022 года, что тема снабжения Киева оружием больше не является "табу" для всех членов ЕС, "за исключением Венгрии и Австрии".

"Все европейские страны, кроме Австрии и Венгрии, в большей или меньшей степени направляют Украине военную помощь", — сказал он тогда.

Орбан рассказал, почему он воздерживается от поставок оружия в раздираемую конфликтом страну. 27 января он заявил, что западные страны, предоставляющие вооружения и деньги для помощи Киеву в продолжающемся конфликте, "уже сами стали активными участниками конфликта".

Вместо этого они должны добиваться "прекращения огня и мирных переговоров", добавил Орбан в эфире венгерского государственного радио.

"Все началось с заявления немцев о том, что они готовы послать Украине каски, чтобы не направлять туда смертоносное оружие, поскольку это означало бы участие в военном конфликте. От этого мы и отталкивались, — пояснил венгерский премьер. — А теперь НАТО поставляет Украине основные боевые танки, а за океаном уже говорят о самолетах".

По его мнению, те страны ЕС, которые пообещали или уже предоставили Киеву оружие, "не только находятся в опасности, но могут быть стерты с лица земли".

"Если вы отправляете Украине оружие, если вы финансируете весь годовой бюджет одной из вовлеченных сторон, если вы обещаете ей все больше и больше, все более и более современных вооружений, то можете говорить все, что хотите. Но, несмотря на ваши слова, вы уже участвуете в конфликте", — заявил Орбан.

Автор: Изабель Ван Бруген (Isabel Van Brugen)

Комментарии читателей:

Landscape Vision

Может ли теперь НАТО рассчитывать на то, что Венгрия и Австрия выполнят свою часть военных обязательств, если начнется война? Я думаю, что нет. Поэтому ЕС/НАТО должны оценить их реальную ценность для альянса.

Ghem Nemik

Какой же у нас дружественный европейский континент! Просто диву даешься!

A CoupleOfTwats

Почему? Да потому, что Вена и Будапешт знают, что бесполезно бросать хорошее оружие в плохие руки. Запад уже проиграл.... Украине не нужно было бы больше оружия, она бы не требовала отчаянно истребителей, танков, ракет большой дальности, если бы действительно побеждала. Здравый смысл подсказывает вам это.

austrohungarian

А Вена и Будапешт до сих пор остаются Австро-Венгерской империей! И с этим приходится считаться.

A CoupleOfTwats

И Австрия, и Венгрия сильно пострадали от нацистов во Второй мировой войне. Почему же кто-то может ожидать, что теперь Вена и Будапешт будут поддерживать неонацистов на Украине?

Finn McCool

Америка должна убрать свои руки подальше от страшного европейского бедствия под названием "Коррумпированная Украина"!

corn pop

Европе нужно гораздо больше таких здравомыслящих лидеров, как Виктор Орбан!

Finn McCool

Австрия и Венгрия нутром чувствуют, что Украине доверять нельзя!

BLOFO

Все очень просто. Венгрия — ширма для России, а Австрия бесхребетная.

DeadEyedJack

Паразиты они. Считают, что пусть другие жертвуют собой и страдают, но не они, эти самодовольные господа!

corn pop в ответ DeadEyedJack

Главным паразитом среди всех является этот помешанный на деньгах кровожадный карлик-комедиант Зеленский!