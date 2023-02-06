Spiegel: Германия ведет переговоры со Швецией о поставке Украине установок для ПВО IRIS-T

Бронемашина способна развивать скорость до 70 км в час

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек провел переговоры с министром внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Йоханом Форсселлем по вопросу поставки Украине пусковых установок для расширения радиуса действия ПВО IRIS-T. Об этом в пятницу сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, речь идет о передвижных пусковых установках для системы IRIS-T, которыми владеют шведские военные и которые устанавливаются на гусеничные машины производителя Hägglunds. Бронемашина способна развивать скорость до 70 км в час. Пусковая установка, таким образом, расширит радиус действия IRIS-T.

В ответ на запрос издания Министерство обороны Швеции ответило, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках танков Leopard 2 и вопросы отправки других видов вооружения оно не комментирует. До сих пор Швеция отказывалась поставлять пусковые установки для системы IRIS-T, отмечает Der Spiegel.