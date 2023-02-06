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РИА Новости

В Госдуме назвали подготовку Киева к штурму Крыма оптическим обманом

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Вид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Депутат Госдумы Белик назвал подготовку Киева к штурму Крыма оптическим обманом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал подготовку на Украине штурмовых бригад для взятия Крыма оптическим обманом.

Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу отметил, что безопасность Крыма обеспечена надёжно, пока не защищён до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается.

"Штурмовые бригады, которые якобы должны захватить Крым, – это оптический обман, такой себе замах на рубль, а дел, возможно, будет на копейку, а может, и того меньше", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, сегодня, чтобы взять Крым, понадобятся не штурмовые бригады, а армии, и то вопрос успеха сомнителен.

"Крым – это лишь часть Южного военного округа. В случае атаки на полуостров украинским войскам придется иметь дело не только с крымской группировкой, но также с войсками, базирующимися в Краснодарском крае и Ростовской области. А это совершенно другое дело... Не так-то просто взять полуостров, вооруженный современной техникой и мотивированными, боеспособными подразделениями. А учитывая, что на помощь полуострову сразу же придут другие войска, то вся эта задумка со штурмовыми отрядами больше выглядит как оптический обман, такой себе телевизионный фейк", - сказал Белик.

По его словам, если украинские штурмовые бригады пошлют на взятие Крыма, то они "в лучшем случае доедут только до линии боевого соприкосновения, и то не факт".

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Страны
Украина
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Минoбороны РФ
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