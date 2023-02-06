"Спутникс" выберет участников для всероссийского чемпионата по спутнико- и ракетостроению

Космические аппараты победителей отборочной сессии запустят в ходе очного этапа соревнований на аэродроме Каменево во Владимирской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) проведут отбор лучших школьных и студенческих проектов по созданию ракет и спутников для участия во всероссийском чемпионате "Воздушно-инженерная школа" (ВИШ). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Sitronics Group.

"Специалисты частной космической компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) оценят проекты по созданию спутников и ракет-носителей, разработанные командами школьников и студентов. Победители отборочной сессии примут участие в очном этапе во Владимире, который состоится в июле этого года в рамках всероссийского проекта "Воздушно-инженерной школы", - отметили в компании.

В рамках отборочного этапа команды школьников и студентов устно защитят свои проекты перед экспертами "Спутникс". Тем, кто пройдет отбор, предстоит создать космические аппараты, которые будут запущены на очном туре, который пройдет на аэродроме Каменево Владимирской области.

Чемпионат проекта "Воздушно-инженерная школа" начинался как отечественный вариант зарубежного проекта CanSat по созданию любительских спутников, близких по размерам к жестяной банке. ВИШ активно продвигается как инструмент для обучения школьников, начиная с 6 класса. Партнерами проекта выступают Роскосмос, НИИ ядерной физики МГУ, а также Фонд поддержки науки и образования "Кассиопея".