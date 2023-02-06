Германия одобрила поставку Украине танков Leopard 1

Немецкая газета "Sueddeutsche Zeitung" в материале "Die schwierige Frage der Munition" ("Сложный вопрос боеприпасов") сообщила, что правительство Германии предварительно одобрило поставку на Украину старых танков Leopard 1, находящихся на хранении у предприятий германской промышленности - группы Rheinmetall (у которой имеется 88 танков Leopard 1A5, ранее снятых с вооружения Бундесвера) и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG, имеет 99 танков Leopard 1A5-DK, списанных армией Дании).

Танк Leopard 1A5-DK армии Дании во время учений НАТО Cold Grouse в 1995 году (с) вооруженные силы Дании / olfi.dk

Однако остается проблема боеприпасов для 105-мм пушек этих танков, которых у Германии почти не осталось. Сообщается, что немецкая сторона обратилось за покупкой 105-мм танковых снарядов к Бразилии (имеющей большое количество танков Leopard 1), однако та до сих пор отказывается от их продажи.

Также газета сообщает, что у Украины осталось всего около 30 тысяч 35-мм выстрелов к ранее переданным Германией 37 зенитным самоходным установкам Gepard, что сильно ограничивает возможности их использования. Поэтому новый министр обороны Германии Борис Писториус предложил выкупить 15 ЗСУ Gepard 1А2 и боеприпасы к ним у Катара, купившему их в Германии в 2020 году. Швейцария пока отказывается передавать снаряды своего производства для ЗСУ Gepard.

Сообщается, что "в среднесрочной перспективе, начиная с июля", проблему с 35-мм выстрелами должно решить новое производственное предприятие группы Rheinmetall в Унтерлюсе в Нижней Саксони. Бундесвер планирует заказать на этом производстве для поставки на Украину две партии по 150 тысяч выстрелов калибра 35 мм (как осколочных, так и подкалиберных).

Чуть ранее датский веб-ресурс olfi.dk сообщил, что правительство Дании планирует выкупить, отремонтировать и отправить на Украину "большое двузначное число" старых танков Leopard 1A5-DK, ранее состоявших на вооружении датской армии, а сейчас находящихся на хранении у германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге. FFG сообщила, что у нее на хранении сейчас находятся 99 танков Leopard 1A5-DK, выкупленных после их окончательного снятия с вооружения датской армии в 2005 году. FFG утверждала, что может поставить 20 отремонтированных танков через три месяца, и 40 танков - через шесть месяцев.

Всего Дания имела в свое время 230 танков Leopard 1A5-DK, представляющих собой фактически вариант Leopard 1A3 со сварной башней, модернизированный в начале 1990-х годов до уровня немецких Leopard 1A5.

Немецкий журнал "Spiegel" подтвердил, что официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт 3 февраля заявил в Берлине, что германское федеральное правительство предоставило лицензию на экспорт основных танков Leopard 1 на Украину. По информации "Spiegel", FFG имеет 29 упомянутых танков Leopard 1А5-DK, которые "уже в значительной степени подготовлены для применения".

Танки Leopard 1А5-DK, ранее состоявшие на вооружении армии Дании, на хранении германской компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) во Фленсбурге (с) Constanze Emde / DPA / DW