Войти
ЦАМТО

Bloomberg: Германия хочет перенаправить на оборону средства, выделенные на отказ от угля

511
0
0
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Солдаты бундесвера. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Rietschel

ЦАМТО, 3 февраля. Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, направленных на закрытие электростанций, работающих на угле, с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.

"Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля", – цитирует "РИА Новости" публикацию агентства.

В прошлом году власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции, что стало причиной накопления неизрасходованных средств по субсидиям. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату – не допустить потепления климата более чем на 1,5 град. к концу столетия, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Похожие новости
03.06.2022
Глава Минобороны Ламбрехт: Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 млрд. евро
06.07.2020
Для особых случаев: как в США полицейские используют российскую "Осу"
04.09.2018
СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой
14.05.2015
«Размахивать ядерным оружием, на наш взгляд, нежелательно»
11.03.2012
США попросили Израиль отсрочить удар по Ирану в обмен на поставки оружия
19.06.2007
ОАО "Климов" принимает участие в авиасалоне Paris Air Show 2007 в Ле бурже
14.06.2007
И не друг, и не враг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России