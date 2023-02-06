Bloomberg: Германия хочет перенаправить на оборону средства, выделенные на отказ от угля

ЦАМТО, 3 февраля. Германия изучает возможность перенаправить денежные средства, выделенные на проекты по отказу от угля, на финансирование обороны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

"Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, направленных на закрытие электростанций, работающих на угле, с целью помочь производителям оборонной продукции построить новые производственные объекты", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.

"Обсуждения между немецким федеральным правительством и региональными властями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и снаряжения, а также создание рабочих мест в регионах, на которых сказался отказ от угля", – цитирует "РИА Новости" публикацию агентства.

В прошлом году власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции, что стало причиной накопления неизрасходованных средств по субсидиям. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату – не допустить потепления климата более чем на 1,5 град. к концу столетия, отмечает "РИА Новости".