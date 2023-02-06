Столтенберг ставит задачу: разместить у границ России 300 000 солдат НАТО

Французы о "угрозе от России": это НАТО, а не Россия расширилась на 1500 километров с 1989

На Западе стараются представить усиление "восточного фланга" НАТО как ответ на российскую спецоперацию, которая якобы разбудила "умерший мозг" альянса, отмечают читатели Figaro. На самом деле, НАТО расширялась с самого конца холодной войны в 1989 году. И скоро восстановит кулак в 300 000 солдат, но намного восточнее.

С 2014 года и после 24 февраля НАТО разместила восемь боевых групп на восточном фланге Европы — в странах Балтии, Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Процедуры доступа в помещение штаб-квартиры НАТО в Брюсселе иногда бывают очень обременительными — и по времени, и по формальностям. Не всякий может войти в зону Shape — так называется оперативное командование Североатлантического альянса. Мэтью Ван Вагенен (Matthew Van Wagenen), американский генерал, отвечающий за спецоперации НАТО, извиняется за доставленные неудобства: "Нам надо беречься от русских".

Находясь в распоряжении генерала Каволи (Cavoli), который осуществляет общее командование, Ван Вагенен отвечает за "оперативное стратегическое развертывание". Он осуществляет надзор над всеми операциями НАТО, но прежде всего укреплением линий обороны против России. Так что высказывание насчет вынужденной необходимости "беречься от русских" лишь наполовину является шуткой. За улыбкой скрывается реальная озабоченность.

"Мы вступаем в новую эпоху коллективной обороны. К НАТО предъявляются требования, которых не было со времен окончания холодной войны", — заявляет генерал Мэтью Ван Вагенен.

Штаб Североатлантического альянса разрабатывает целую серию планов, которые необходимы для адаптации к новой ситуации в области безопасности, сформировавшейся после начала украинского конфликта. На жаргоне НАТО это "семья военных планов", которая помогает НАТО адаптироваться к новым условиям, сложившимся после 24 февраля 2022 года. Всю эту семью планов командование альянса задействует в случае возникновения кризиса или конфликта — прежде всего, в случае атаки террористов или русских. Именно эти две угрозы признаются альянсом как реальные, в первую очередь "нападение со стороны России". Нынешняя схема резкого ответа сменила старый план, предполагавший "отпоры разной степени силы", в зависимости от степени опасности.

Планы НАТО будут учитывать возможность боев в разных природных условиях — на суше, на море, в воздухе, космосе и кибер-пространстве. Концепция будет основана на американских стратегиях — США единогласно признаны лидером альянса и принимают решения насчет реагирования на гибридные атаки и асимметричные угрозы.

"Высокая степень боевой готовности"

"Наши планы носят оборонительный характер в целом", — настаивает генерал Ван Вагенен. Но вот цифры: с 2014 года, а после 24 февраля 2022 года этот процесс еще убыстрился, НАТО разместила на своем восточном фланге 8 батальонов (а на самом деле — крупные боевые соединения) — в Прибалтике, Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оперативное командование НАТО сейчас располагает 43 000 солдат, двумя десятками кораблей и сотнями самолетов, которые могут быть развернуты мгновенно. Все они входят в силы НАТО быстрого реагирования, которые будут реформироваться. Генсек альянса Йенс Столтенберг в июне определил цель — получить 300 000 солдат (больше, чем в 1989 году, в момент окончания "холодной войны" — прим. ИноСМИ), причем всех "в высокой степени боевой готовности"...

Автор: Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Комментарии читателей:

Ano 70637

Как же они надоели с этой "российской угрозой". НАТО с 1989 года расширилась на восток на 1 500 километров, но они все равно твердят про "российскую угрозу".

Alain 40

При той страсти, с которой Запад вооружает Украину, готовя ее к "наступлению на Крым", Россия может и решиться на ядерный ответ. Причем уже в ближайшие недели. А наши политики игнорируют эту "мелкую деталь истории", предпочитая спорить о формуле пенсионных накоплений.

Sir Takis

Столкнувшись с угрозой от англичан и американцев и их пропагандой, мы должны быть готовы к любым манипуляциям и попыткам посягнуть на наши свободы со стороны этой преступной заморской группировки.

Curieux

И в это время американские нефтегазовые гиганты набивают свои карманы за счет... кого? Угадайте! Exxon: рекордная прибыль в 55 миллиардов. Chevron: рекордная прибыль (выросла более чем в два раза) в 35 миллиардов. Как вы считаете, кто стоит за этим коммерческим конфликтом, кто с самого начала тянет за ниточки, кто больше всех выигрывает?

Etienne

Нам скармливают красивую историю. Мол, НАТО уже сама собой упразднялась, но потом воскресла после "смерти мозга", потому что Путин сам ее разбудил. А теперь, значит, НАТО "поневоле" усилилась на восточном фланге. Все хорошо, прекрасная маркиза, охрана за всем следит! Это все — неправда: НАТО расширялась все эти годы, наращивая натиск на Восток. А сегодня вот в чем заключается настоящий вопрос: если из-за бессмысленной и кровавой эскалации Запад окажется в состоянии непосредственной войны с Россией, кто отправится умирать на украинские земли? Американцы? Президент США, который пошел бы на такую глупость, как отправка солдат в этот холод и грязь, не продержался бы и месяца в Белом Доме. Европейцы? Ох, смеюсь! Во Франции в этом случае появятся "желтые жилеты", только в десять раз мощнее. На австралийцев или канадцев нечего рассчитывать. Возможно, поляки пойдут, кто знает. Им хватит на это дуроломства, они ведь любят гордиться безумным "хождением в бой без оружия".

Any Time

Вот эта фраза статьи про американское лидерство в НАТО дискредитирует сами цели альянса. Приоритеты США противоречат интересам Европы, особенно Франции. Выход из НАТО становится необходимостью.

Asinus

Россия не угрожает странам НАТО. Это махинация альянса, которая обеспечивает работу ВПК США. Она заставляет европейцев скупать американское вооружение. Это война, которую Вашингтон ведет против европейской экономики. А НАТО сознательно лжет.