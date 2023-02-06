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НАТО хочет продолжить инспекции на стратегических объектах России

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

НАТО полагает, что ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях) укрепит международную стабильность, сказано в заявлении Северо-Атлантического блока.

"ДСНВ способствует международной стабильности, сдерживая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому они с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридические обязательства по договору СНВ", — подчеркивается в документе.

Ранее Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах, заявил, что Москва считает неуместным, несвоевременным и неоправданным в текущих условиях приглашать инспекторов США на стратегические объекты. По словам посла, ответственность за создавшуюся напряженность в ситуации с ДСНВ лежит полностью на Вашингтоне.

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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