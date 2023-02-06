Войти
ЦАМТО

Германия хочет выкупить для Украины переданные Катару ЗСУ Gepard

341
0
-1
Зенитная самоходная установка «Гепард»
Зенитная самоходная установка «Гепард».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki

ЦАМТО, 3 февраля. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару ЗСУ Gepard для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу.

По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов.

Как пишет издание, Берлин также намерен передать Украине последние семь ЗСУ Gepard, имеющихся у Германии, после чего общее их количество в ВСУ составит 37 ед.

Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала их поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Катар
Нидерланды
Украина
Швейцария
Компании
Krauss-Maffei
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
09.05.2022
Германия не смогла поставить на Украину обещанные самоходные зенитные установки Gepard 1A2
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
29.12.2015
Предварительные итоги 2015 года: мировой экспорт вооружений
07.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Южной Америки по периоду 2004-2011 гг. составил около 18,5 млрд долларов
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России