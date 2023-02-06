Германия хочет выкупить для Украины переданные Катару ЗСУ Gepard

ЦАМТО, 3 февраля. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару ЗСУ Gepard для их дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

Отмечается, что ранее компания Krauss-Maffei Wegmann продала Катару 15 списанных с вооружения Бундесвера ЗСУ Gepard с разрешения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель. Эти ЗСУ обеспечивали безопасность Катара во время проведения чемпионата мира по футболу.

По сведениям газеты, вскоре после финала чемпионата, который состоялся 18 декабря, представители ФРГ прибыли в МИД Катара "с настоятельной просьбой" поговорить о ЗСУ Gepard и запасах боеприпасов.

Как пишет издание, Берлин также намерен передать Украине последние семь ЗСУ Gepard, имеющихся у Германии, после чего общее их количество в ВСУ составит 37 ед.

Проблема состоит в том, что боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала их поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Таким образом, возникает вопрос о боеприпасах для Gepard из Бразилии и Катара, поскольку они производились уже не в Швейцарии, а в Германии или Нидерландах, говорится в публикации.