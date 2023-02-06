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ЦАМТО

Компания Thales подписала контракт на поставку РЛС GM200 ВС Украины

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РЛС GM200
Трехкоординатная мобильная РЛС обнаружения воздушных целей ThalesRaytheonSystems Ground Master 200 (GM200).
Источник изображения: Thales (via Jane's)

ЦАМТО, 3 февраля. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников 1 февраля посетили предприятие компании Thales в Лимуре (к югу от Парижа).

Как сообщила компания Thales, в рамках визита был подписан контракт на поставку ВС Украины системы ПВО ближнего действия, в состав которой входят РЛС "Граунд Мастер 200" (Ground Master 200).

Контракт, подписанный министерствами обороны двух стран и Thales, предусматривает поставку комплекса в составе РЛС GM200, центра командования и боевого управления, системы радиосвязи и воздушного целеуказания.

Сроки реализации и стоимость сделки не разглашаются. Предполагается, что финансирование закупки будет осуществляться из созданного Францией специального фонда поддержки Украины. По информации А.Резникова, Украина получит две радиолокационные станции GM200.

"Граунд Мастер-200" – это мобильная многофункциональная трехкоординатная РЛС S-диапазона. Она обеспечивает обнаружение воздушных целей, включая истребители, вертолеты, управляемые и крылатые ракеты, БЛА, на дальностях до 250 км и высотах до 24 км и осуществляет целеуказание на дальностях до 100 км. РЛС может применяться для контроля воздушного пространства, в составе ЗРК ближнего действия/малой дальности и систем противодействия ракетным и артиллерийским обстрелам (C-RAM). В РЛС используются приемопередающие модули на нитриде галлия (GaN).

Станция разработана на базе стандартного 20-футового контейнера ISO с установленной на подъемной мачте антенной, электрогенератором и двумя рабочими местами операторов. РЛС размещена на шасси автомобиля высокой проходимости с колесной формулой 8х8 и может перебрасываться самолетами ВТА C-130 "Геркулес".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
C-130
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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