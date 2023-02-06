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ТАСС

Зонд Parker Solar Probe пролетел через основание коронального выброса Солнца

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Зонд Parker Solar Probe
Зонд Parker Solar Probe.
Источник изображения: © NASA's Goddard Space Flight Center/JHU Applied Physics Laboratory

По словам специалистов, результаты анализа говорят о том, что основание выброса солнечной плазмы очень сильно отличается по свойствам от всех остальных его частей

ТАСС, 3 февраля. /ТАСС/. Американский солнечный зонд Parker Solar Probe впервые в истории пролетел через основание коронального выброса и получил первую информацию о свойствах его материи во время одного из сближений этого аппарата с Солнцем. Результаты опубликованы в Astrophysical Journal.

"Мы впервые измерили свойства частиц и полей в окрестностях основания коронального выброса, через который зонд Parker Solar Probe прошел во время сближения с Солнцем. В этот момент космический аппарат находился всего в 14 солнечных радиусах от поверхности светила. Результаты этих замеров говорят о том, что основание выброса солнечной плазмы очень сильно отличается по свойствам от всех остальных его частей", - пишут исследователи.

Миссия Parker Solar Probe (PSP) была выведена в космос в августе 2018 года для решения одной из самых амбициозных задач в истории астрономии и космонавтики - сближения с Солнцем на минимально возможное расстояние: примерно шесть миллионов километров. В конечном итоге, работа PSP завершится погружением в раскаленную атмосферу светила, что произойдет, как ожидают ученые, в середине текущего десятилетия.

По текущим планам NASA, этот аппарат пролетит через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Parker Solar Probe оборудован тепловым экраном из углепластикового материала толщиной в 11 сантиметров и шириной в несколько метров, который защитит его от уничтожения в ходе этих встреч со светилом.

Первый пролет зонда через корональный выброс

Научный коллектив миссии под руководством Дэвида Маккомаса, профессора Принстонского университета (США), обнаружил в ходе анализа данных, собранных во время десятого сближения PSP с Солнцем в ноябре 2021 года, что в рамках этого события зонд пролетел через основание коронального выброса плазмы и провел внутри примерно два часа. Схожие выбросы солнечной материи часто порождают геомагнитные бури, а также несут угрозу для орбитальной группировки спутников на орбите Земли.

Как отмечают астрономы, "рандеву" американского зонда и коронального выброса дало ученым уникальную возможность изучить строение скоплений солнечной плазмы, выброшенных за пределы атмосферы светила в результате сложных процессов в его магнитном поле. Особую ценность для исследователей представляло то, что зонд Parker Solar Probe встретился с корональным выбросом на минимальном расстоянии от Солнца, еще до того, как структура облака из солнечной плазмы могла поменяться в результате его взаимодействий с межпланетной средой.

Ученые обнаружили, что внутри основания выброса почти полностью отсутствуют тяжелые и легкие ионы низких энергий, которые обычно присутствуют в солнечном ветре и в головной части выброса. Кроме того, астрономы не обнаружили резких различий в силе, направленности и в других свойствах магнитного поля на границе между открытым космосом и основанием выброса, что также не типично для других изученных проявлений солнечной активности.

Пока ученые не могут объяснить эти аномалии, однако они предполагают, что они потенциально связаны с тем, что Parker Solar Probe пролетел лишь по краю основания выброса и не пересек его центральные части. Новые пролеты PSP через окрестности Солнца дадут более точный ответ на этот вопрос, подытожили профессор Маккомас и его коллеги.

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США
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