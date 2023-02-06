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Правительство Норвегии подтвердило намерение закупить 54 танка Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере.

По словам главы правительства Норвегии, власти страны стремятся к обладанию танками, аналогичными тем, которые стоят на вооружении армий других скандинавских стран, а также многих европейских союзников по военному блоку НАТО. Кроме того, поставки немецких танков призваны укрепить отношения Норвегии и Германии.

Осло намеревается заказать для своей армии вышеназванную военную технику у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann Group. Помимо поставки 54 боевых машин, предполагается также получить опцион на покупку еще 18 аналогичных танков.

Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют поставить украинской армии не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1. Это связано со сложностями в поиске достаточного количества боеприпасов для военной техники своего производства.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, боевики киевского режима в настоящее время уже израсходовали около половины из поставленных им 60 тысяч боеприпасов для немецких самоходных зенитных систем Gepard. Ранее аналогичные боеприпасы производились для поставок в Катар и Бразилию, теперь власти ФРГ пытаются договориться о реэкспорте снарядов из этих стран. Однако Бразилия уже отказалась поставлять имеющиеся у нее боеприпасы.