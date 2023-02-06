"Ростех": Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 с усиленной защитой
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Изготовленные на "Курганмашзаводе" БМП-3 получили основной прицел наводчика-оператора "Содема", дополнительные броневые экраны и решетки для усиления защиты машин.
Оздоев рассказал, что в течение года в распоряжении военного ведомства появятся десантные БТР-МДМ, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военная техника после капитального ремонта.
Как отметили в "Ростехе", новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносят с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.
БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. В ноябре в Кургане начали серийное производство БМП-3 с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне. Она должна повысить живучесть машины на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.