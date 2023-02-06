Большинство опрошенных молдаван против вступления в НАТО и объединения с Румынией

По данным компании CBS-Research, против по этим двум вопросам высказались 55,5% и 52,2% респондентов соответственно

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Более половины граждан Молдавии выступают против вступления в НАТО и объединения страны с соседней Румынией. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного в январе социологической компанией CBS-Research. В нем по репрезентативной выборке принял участие 1001 респондент, максимальная погрешность, по словам авторов, составляет 3,1%.

"В случае референдума по вопросу вступления в НАТО 55,5% молдаван проголосовали бы против. Поддержали бы интеграцию в альянс 26,9% граждан. В то же время, если бы состоялся референдум по вопросу объединения с Румынией, 52,2% граждан проголосовали бы против, а 36,2% - за", - сообщили организаторы опроса на прошедшем в пятницу брифинге.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами демократическим путем. При этом Санду выразила заинтересованность в активизации сотрудничества с НАТО для перевооружения молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что нейтральный статус навязан Молдавии после приднестровского конфликта. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы власти по сближению с альянсом - по мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, власти намерены превратить население страны в "пушечное мясо для НАТО в борьбе против России".