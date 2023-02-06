Россия демилитаризует не только Украину, но и НАТО

Шведский эксперт Бернс: поставки оружия Киеву заставят Россию начать демилитаризацию НАТО

Западная пресса преувеличивает успехи Украины в конфликте и создает ложное представление о происходящем в Европе, заявил публицист Ларс Берн на канале SwebbTV. Бестолковая политика Запада и увеличение поставок Киеву оружия приведут к демилитаризации не только Украины, но и всей НАТО, полагает он.

Ведущий Микаэль Вилльгерт:Что касается конфликта на Украине, то вы говорили, что у русских есть новые оружейные системы.

Ларс Берн: Русские уже три года назад анонсировали гиперзвуковые ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Против них у Запада нет защиты. Поэтому рисковать ядерной войной с русскими крайне опрометчиво. Мы не в состоянии от этого оружия защититься — сколько раз это нужно подчеркивать? Так почему же, спрашивается, мы играем с огнем?

Микаэль Вилльгерт: А каковы альтернативы ядерной войне? Ведь о ней уже заговорили главнокомандующий Микаэль Бюден и глава НАТО Столтенберг...

Ларс Берн: Если будет война между НАТО и Россией, то это развитие событий крайне вероятно. Остается лишь надеяться, что…

Микаэль Вилльгерт: То есть вы считаете…

Ларс Берн: Именно так. И если Россия будет проигрывать войну с НАТО решающим образом, русские применят ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь. И вот что показательно: во-первых, у русских есть ядерное оружие, от которого у Запада нет защиты. Во-вторых, у них лучшая в мире противоракетная оборона. В этом они на голову выше остальных стран. И эта система у них очень разветвленная. Совсем невредимыми из ядерного конфликта они, конечно, не выберутся, но все же пострадают гораздо меньше Запада — если такого рода сравнение можно считать правомочным.

Вообще, политика Запада совершенно бестолковая, а наши лидеры — все без исключения подстрекатели войны. Никто даже не заикается о мирных переговорах — только об эскалации. Я считаю, что это совершенно бездумно. Я вообще не понимаю, чего они добиваются.

Проблема западного мира — это СМИ, которые работают в унисон. Наши СМИ транслируют лишь военную пропаганду, и нам внушают некий образ конфликта, который совершенно не соответствует реальности. Политики и обыватели уверены, что военные действия разворачиваются в выгодную для Украины сторону, а это не так. Я бы сказал, что Украина проиграла уже на довольно ранней стадии. И дело в том, что наши аналитики и наша пресса в корне неверно трактует стратегию русских.

Надо понимать, во всех своих конфликтах с Западом Россия, когда на нее нападали, исторически всегда начинала с оборонительной стратегии. Вначале они всегда отступают и наносят урон наступающему противнику. Так было с Наполеоном, так было с Гитлером. А потом наступает сокрушающий удар. То же самое мы видим и на Украине. Они отступили с занятых территорий, потому что их было тяжело защищать, а наши СМИ трубили об этом как о величайшей победе украинской армии. Но когда украинцы заняли эти места, они оказались под шквальным огнем русских и понесли огромные потери даже безо всяких сражений.

Микаэль Вилльгерт: То есть они сами оказались в радиусе поражения.

Ларс Берн: И русские отступили, даже не задействовав всего своего потенциала. А у нас это подавалось как крупный успех Киева. Это не так. И потом стратегия русских заключается в том, чтобы вынудить украинский режим бросить побольше сил на фронт в Донбассе — а там у русских подавляющее превосходство в артиллерии. У русских в 10–20 раз больше снарядов, чем у ВСУ. Поэтому украинцы понесли тяжелые потери как в технике, так и в личном составе — тяжелейшие. Даже фон дер Ляйен как-то заявила, что Украина потеряла убитыми более 100 000 человек. Но поскольку она вроде как "проговорилась" и "раскрыла тайну", эту информацию тут же убрали.

Микаэль Вилльгерт: Даже с YouTube и то убрали.

Ларс Берн: Да, только все равно оно успело везде разойтись. Потом они попытались оправдаться. <...> Все началось с того, что русские начали ограниченную военную операцию, чтобы защитить Донбасс — два региона, которые откололись от Украины. И cилы русских были весьма ограниченны.

Микаэль Вилльгерт: Это до того, как они окружили Киев?

Ларс Берн: Да, они бросили на Киев контингент, но очень малочисленный. Однако брать Киев и не планировалось. Это делалось, чтобы оттянуть часть огромной украинской армии с Донбасса. Это была хитрость, тактический маневр, и свои войска они потом вывели. Но и это тоже подавалось как огромная победа Киева, хотя со стороны русских это был совершенно осознанный ход. Ну а потом все заговорили, что русские провалились, а Путин уволил Суровикина. На самом же деле вышло так, что ограниченная операция превратилась в противостояние с НАТО, поэтому он поручил операцию высшему командованию. Герасимов — начальник Суровикина, и всегда им был. А западные военные аналитики подают это как признак конфликта в верхах — что, мол, в Кремле кризис и так далее.

Я в это не верю. Они действуют хладнокровно и знают, чего хотят. Один раз они уже расколотили украинскую армию, но потом вмешалась НАТО, опустошила по всей Европе арсеналы со старым советским оружием и отправила их на Украину — советские танки и так далее. Их тоже уничтожили, их больше нет, а новых взять негде. И вот теперь Запад шлет на Украину собственную технику — "Брэдли", "Леопарды", "Абрамсы"… Будет целый "зоопарк" разной техники. <...> Чтобы обучить личный состав ею пользоваться, уйдут годы.

Микаэль Вилльгерт: А артиллерийская система "Арчер", она сможет переломить ход конфликта?

Ларс Берн: Едва ли. Русские уничтожат и их, не дожидаясь момента, когда ими сможет воспользоваться ВСУ.

Микаэль Вилльгерт: Но зачем же мы их тогда шлем? Они же стоят миллиарды крон…

Ларс Берн: Трезвая оценка подсказывает, что это совершенно бессмысленно.

Микаэль Вилльгерт: Чего же ради мы тогда это делаем?

Ларс Берн: Потому что наши аналитики решили, что мы можем победить русских на поле боя. Отчасти потому, что всячески культивируется и насаждается миф об эффективности украинской армии. Это неправда. Они уже понесли тяжелые потери. И это ужасно. Чтобы заполнить кадровый голод на Украине уже забривают людей на улицах — силой. Это кошмар, ведь украинские мужчины прекрасно понимают: отправка на фронт — это верный смертный приговор.

Микаэль Вилльгерт: Вот вы сказали о важности артиллерии. Украина же получила пушки и снаряды.

Ларс Берн: Да, но русские и здесь достигли военно-технического прорыва. Важно же метко целиться, чтобы уничтожать технику противника. И обычно ее местоположение определяется с помощью радаров. Но включенный радар тоже можно засечь и уничтожить. Поэтому технику постоянно перебрасывают, чтобы не допустить обстрела. А теперь русские придумали систему, которая улавливает звуковой, акустический след орудий и определяет их координаты. А своих позиций они при этом не раскрывают.

Микаэль Вилльгерт: То есть она совершенно пассивная. И это работает.

Ларс Берн: Еще как! Запад же уже отправил Украине массу орудий и гаубиц, включая американские. Только они уже уничтожены. И с танками будет то же самое, и с этими "Арчерами" — все они превратятся в металлолом. <...>

Кроме того, они здорово недооценили российскую военную промышленность — скорость, с которой русские выпускают новые снаряды и ракеты. Они все время думали, что у них начнется снарядный голод. Вот только снаряды заканчиваются как раз у Запада. Когда русские ввели войска, они сказали, что проведут демилитаризацию Украины. Но знаете, чем они сейчас занимаются? Демилитаризацией НАТО.

Микаэль Вилльгерт: Похоже на то, сколько мы туда уже оружия отправили! (смеется)

Ларс Берн: Некоторые западные страны уже практически опустошили свои арсеналы. У них не осталось никакой защиты. И мы тоже: наша оборона и так не справляется, а мы всё равно шлем Украине технику. А это, считай, путинская мечта.

Микаэль Вилльгерт: Не может же быть такого, чтобы НАТО, Прибалтика и даже мы просчитались?

Ларс Берн: Наоборот, похоже, так и есть. А все из-за уверенности, что НАТО уж точно сильнее России. <...> А я считаю, что НАТО — бумажный тигр. И не только потому, что ей недостает военной мощи, потому что она сама отправила Украине массу оружия и благополучно его лишилась. Кстати, у русских довольно скромные потери. Наши СМИ их всячески раздувают, но это неправдоподобно: в общем и целом, они скорее невредимы. Их стратегия заключалась как раз в том, чтобы сберечь побольше солдат и уничтожить противника издалека. И я уже говорил, что о большем Путин и мечтать не может: такими темпами он обезоружит всю НАТО в Европе. Крупнейшая армия в Европе у Турции, а турки не горят желанием воевать против русских. Поэтому на них рассчитывать нельзя.

Микаэль Вилльгерт: Получается, расчет на США.

Ларс Берн: Да, США… Но Запад сам обескровил свой ВПК. Пройдут годы, прежде чем мы пополним утраченную технику и оружие. А мы тем более вывели свои заводы за границу, в тот же Китай.

Микаэль Вилльгерт: А уж Китай-то едва ли начнет поставлять оружие НАТО и Швеции.

Ларс Берн: Конечно, это немыслимо. <...> Разворачивается борьба между двумя мировыми системами. С одной стороны Запад с его так называемым "порядком, построенным на правилах". Запад сам устанавливает эти "правила" и навязывает их остальному миру, разными методами, но главным образом экономически. Всё имеет свою цену, всё продается — чтобы управляющие Западом олигархи смогли всё скупить. Именно поэтому они и замыслили свергнуть режим в России, а саму ее — разделить. Они хотят вывести российские богатства и ресурсы на рынок. Этому порядку противостоит новый, многополярный порядок — его отстаивают главным образом китайцы. Новый порядок гласит, что не должно быть никакого мирового полицейского, каким, например, были США со времен падения Берлинской стены. Каждая страна сама вправе решать свою судьбу. Подразумевается, что вмешиваться в их внутренние дела тоже нельзя. Но мы, Запад, привыкли вмешиваться и диктовать всем свои условия.

Ларс Берн — шведский инженер, доктор технических наук, писатель и публицист. Работал в Volvo над разработкой альтернативных видов топлива и был генеральным директором Svensk Metanolutveckling и советником по вопросам окружающей среды ABB. Член Шведской королевской академии инженерных наук.