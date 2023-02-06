Войти
ТАСС

Иран разработал программу по выводу спутников на геостационарную орбиту

400
0
0
Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: EPA-EFE/ SEM VAN DER WAL

По словам официального представителя космической группы Министерства обороны страны Сейеда Ахмада Хосейни, планируется, что через четыре года ведомство будет располагать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Иран разработал программу развития космических сил, которая предусматривает увеличение массы запускаемых на околоземную орбиту спутников до 4 тонн и обеспечение возможности вывода их на геостационарную орбиту. Об этом заявил в пятницу официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

"В прошлом министерство обороны вывело на орбиту в разное время четыре спутника, - цитирует его агентство Fars. - Но в основном это были аппараты массой до 50 кг, которые выводились на высоту 250-450 км. Наши потребности ныне диктуют необходимость запускать на околоземную орбиту спутники массой от 100 кг до 4 тонн и выводить их на орбиту высотой до 36 тыс. км (геостационарная орбита)". "Планируется, что через четыре года МО Ирана будет располагать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций. В области совершенствования ракет-носителей мы работаем над модернизацией изделий типа "Симург" и "Зуль-Джана", результаты чего будут обнародованы в скором времени", - добавил он.

"В нынешнем году (по иранскому календарю начался 21 марта 2022 года - прим. ТАСС) успешно испытан космический аппарат "Саман", разработанный Институтом космических исследований и предназначенный для перемещения спутников с одной орбиты на другую, - отметил Хосейни. - Мы намерены добиться возможности запускать до 10 спутников одновременно. Поэтому принято решение о создании нового космодрома в районе Чабахар на юго-востоке страны, помимо имеющегося в провинции Семнан. Ведется проектирование новой ракеты-носителя "Соруш", которая должна обеспечить выведение спутников на геостационарную орбиту и первый запуск которой планируется на 2025-2027 годы".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение за и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
ООН
Похожие новости
23.11.2021
Назло китайскому соседу
03.08.2020
Маленький, амбициозный и хитрый Катар
08.05.2020
Таких не берут: США решили делить ресурсы на Луне без России
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
16.03.2016
Иран получит С-300 осенью
15.04.2015
ЗРК С-300 не смогут предотвратить удар Израиля по Ирану – израильский эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России