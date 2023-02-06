Иран разработал программу по выводу спутников на геостационарную орбиту

По словам официального представителя космической группы Министерства обороны страны Сейеда Ахмада Хосейни, планируется, что через четыре года ведомство будет располагать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Иран разработал программу развития космических сил, которая предусматривает увеличение массы запускаемых на околоземную орбиту спутников до 4 тонн и обеспечение возможности вывода их на геостационарную орбиту. Об этом заявил в пятницу официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

"В прошлом министерство обороны вывело на орбиту в разное время четыре спутника, - цитирует его агентство Fars. - Но в основном это были аппараты массой до 50 кг, которые выводились на высоту 250-450 км. Наши потребности ныне диктуют необходимость запускать на околоземную орбиту спутники массой от 100 кг до 4 тонн и выводить их на орбиту высотой до 36 тыс. км (геостационарная орбита)". "Планируется, что через четыре года МО Ирана будет располагать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций. В области совершенствования ракет-носителей мы работаем над модернизацией изделий типа "Симург" и "Зуль-Джана", результаты чего будут обнародованы в скором времени", - добавил он.

"В нынешнем году (по иранскому календарю начался 21 марта 2022 года - прим. ТАСС) успешно испытан космический аппарат "Саман", разработанный Институтом космических исследований и предназначенный для перемещения спутников с одной орбиты на другую, - отметил Хосейни. - Мы намерены добиться возможности запускать до 10 спутников одновременно. Поэтому принято решение о создании нового космодрома в районе Чабахар на юго-востоке страны, помимо имеющегося в провинции Семнан. Ведется проектирование новой ракеты-носителя "Соруш", которая должна обеспечить выведение спутников на геостационарную орбиту и первый запуск которой планируется на 2025-2027 годы".

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение за и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.