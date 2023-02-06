Британский генерал: в случае конфликта с Россией снаряды кончатся за день

Генерал Бэрронс: ВС Британии катастрофически не готовы к прямому столкновению с Россией

МОСКВА, 3 февраля/ Радио Sputnik. В случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов в армии Великобритании будут исчерпаны за день, пишет генерал Ричард Бэрронс в статье для издания The Sun.

По его словам, Лондон последние годы значительно сокращает расходы на обеспечение армии, распределяя бюджет "на здравоохранение, образование и социальное обеспечение". В результате сейчас, посетовал генерал, ВС Британии "меньше готовы к бою, чем когда-либо на памяти живущих",.

"Многолетнее сокращение производства боеприпасов означает, что по некоторым видам основных вооружений армия будет исчерпывать запасы уже во второй половине дня. Для восстановления армии в ответ на внезапное нападение России потребуется дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов в этом году и каждый год в течение следующих 10 лет", – отметил Бэрронс.

Кроме того, британская армия испытывает нехватку кадров, продолжил генерал. По его словам, за последний год только половина личного состава прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около 100 человек, и почти никто не прошел подготовку более высокого уровня.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также указывает на острую необходимость увеличения военных расходов, поскольку сейчас "арсеналы армии страны опустошены", говорится в статье.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Великобритания увеличит военные расходы на фоне спецоперации России.