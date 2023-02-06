Глава МИД Украины считает, что Киев может претендовать на истребители F-16

Западные страны перевооружаются на более современные модели, отметил Дмитрий Кулеба

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев может претендовать на американские истребители F-16 с учетом того, что страны перевооружаются на более современные модели. Об этом он сообщил в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано в пятницу.

"Это практически самый массовый истребитель четвертого поколения, он один из самых успешных на рынке вооружений. Их изготовили очень много, их тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Они есть на вооружении во многих странах, и тут есть еще один позитивный аргумент в нашу пользу. Страны, у которых есть F-16, начали перевооружение на F-35. F-16 освобождаются, так что мы можем на них претендовать", - сказал он.

При этом министр не исключил поставку и других моделей, выразив уверенность, что рано или поздно самолеты Киеву переданы будут. "Разумеется, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские "Грипены", французские "Миражи" и "Рафали". Мы открыты к общению со всеми партнерами. Но мы всегда к вопросу оружия подходим очень рационально и мы фокусируемся именно на том, что можем получить. Главное - это добиться принятия политических решений. Но после того, как мы решили вопрос относительно "Патриотов" и других систем ПВО, у меня нет сомнений, что и это решение будет принято", - сказал Кулеба.

Что касается позиции Германии по этому вопросу, то министр не считает ее ключевой. "Во-первых, в Германии они тоже есть на вооружении. А во-вторых, я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: так, а что там [Олаф] Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важна в отношении танков Leopard - это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология", - сказал Кулеба.

В последнее время на Западе активно обсуждается возможность поставки истребителей F-16 Украине. При этом на официальном уровне ряд государств, в том числе США, заявили, что не планируют таких поставок. Так, в Лондоне подобную передачу называют нецелесообразной, указывая на длительность подготовки пилотов - 35 месяцев в самом быстром случае.