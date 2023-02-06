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ТАСС

Песков заявил, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому СВО продолжается

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, "безопасность Крыма обеспечена надежно"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новые регионы России пока защищены от угроз не полностью, так что специальная военная операция (СВО) продолжается. При этом Крым уже надежно защищен, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что МВД Украины начало формировать новые штурмовые бригады для участия в наступательных действиях, в том числе против Донбасса и Крыма.

"Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать", - констатировал Песков в ответ на вопрос, надежно ли защищены эти территории и считают ли в Кремле угрозой слова Киева.

При этом он отметил, что "безопасность Крыма обеспечена надежно". 

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Страны
Россия
Украина
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