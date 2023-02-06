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ТАСС

Лавров: Россия находит с Азией, Латинской Америкой понимание причин конфликта на Украине

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Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД РФ, три четверти государств мира, которые сохраняют достоинство и самостоятельность, не присоединились к антироссийским санкциям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия находит понимание причин конфликта вокруг Украины с большинством стран Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

По словам главы дипведомства, три четверти государств мира, которые сохраняют достоинство и самостоятельность, не присоединились к антироссийским санкциям. "Они заняли сбалансированную позицию относительно конфликта на Украине, который стал следствием многолетнего кризиса европейской безопасности, - продолжил Лавров. - Мы активно разъясняем все факторы, которые в итоге способствовали созданию такой ситуации. Мы находим понимание в наших регулярных контактах со странами Африки, Азии и Латинской Америки".

На этом фоне, по его словам, Москва активно развивает связи с этими странами во всех областях. "Последовательно укрепляем стратегическое партнерство с КНР, отношения с Пекином сегодня наилучшие за всю историю. Параллельно поступательно и очень насыщено развиваются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией", - подчеркнул министр иностранных дел.

Он отметил, что, несмотря на давление Запада, продвигается тесное и многогранное сотрудничество с Юго-Восточной Азией, в целом укрепляются отношения с большинством стран Азии, а также российско-африканское взаимодействие. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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