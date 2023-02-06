"Калашников" создаст отечественную систему управления производством

ЦАМТО, 3 февраля. Концерн "Калашников" приступил к разработке единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе, которая по масштабу и специфике не имеет аналогов в России.

На реализацию проекта компания получила грант от Российского фонда развития информационных технологий в размере 1,69 млрд. руб.

Концерн планирует полностью отказаться от существующих западных систем автоматизации управления предприятием. Собственная система обеспечит информационную безопасность производства, сократит сроки разработки изделий, снизит производственные издержки и себестоимость выпускаемой продукции.

Новую систему планируется одновременно запустить в АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод" (ИМЗ) и АО "Мытищинский машиностроительный завод" (ММЗ). В ней будут собраны все производственные линейки продукции Концерна "Калашников", ИМЗ и ММЗ, включая оснастку. В систему "зашьют" весь тот огромный информационный массив, который обеспечивает и сопровождает производственную деятельность предприятий: в частности, структуру изделий, технологию их изготовления, производственный учет с планами закупок, документооборот и управление данными, производственную логистику, договорное сопровождение, бюджетирование.

Внедрение проекта запланировано в пять этапов в течение двух с половиной лет.

Сейчас на "Калашникове" решают задачи первого этапа, в ходе которого закладывается фундамент будущей системы. В частности, разрабатывается устав проекта, обследуются процессы, формируются реестр бизнес-процессов, требования к целевой системе и общая архитектура информационных систем.

"До сих пор никто в России не внедрял такие высоконагруженные системы, потому что отечественных систем такого размера просто нет, – отметил директор по информационным технологиям и связи АО "Концерн "Калашников" Алексей Слюньков. – Пользователями единой корпоративной системы управления жизненным циклом изделия на отечественной платформе, внедряемой на предприятиях "Калашникова", станут конструкторы, инженеры, технологи, сотрудники производства, складские работники, логисты, бухгалтеры, экономисты. Она интегрирует в себе комплексную автоматизацию всех процессов: от создания в электронном виде конструкторского "дерева" изделия, современных технологий и этапов производства продукта вплоть до его выпуска".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".